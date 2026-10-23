Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции

Глава Турецкого религиозного фонда Изани Туран освобожден от должности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, вместе с Тураном уволены два его заместителя - Реджеп Балкан и Фатих Каяджан.

Отмечается, что они лишились своих должностей после появления утверждений о том, что пожертвования, собранные для сектора Газа, были инвестированы в биржевые фонды.

Согласно этим утверждениям, после вложения пожертвованных средств в биржевые фонды фонд понес убытки в размере около 48%.

В настоящее время внутри фонда продолжается расследование обстоятельств произошедшего.

Отметим, что данный фонд был основан как некоммерческая неправительственная организация. Он освобожден от налогов, а также отнесен к числу организаций, собирающих помощь без разрешения. У фонда 1003 филиала в Турции и представительства в 149 странах мира.