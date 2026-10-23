В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО

Общественное объединение по исследованиям и анализу "Baku Network" при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций провело встречу со студентами Азербайджанского архитектурно-строительного университета (АзАСУ) в рамках проекта "Поддержка повышения бдительности в отношении вредоносных внешних воздействий и фейковых новостей".

Как передает Day.Az, мероприятие открыл вступительной речью проректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета Орхан Нагдиев, отметив значимость этой встречи.

Затем выступил заместитель директора АМИ Trend, тренер проекта Сахиль Керимли, который сказал, что в мире происходят процессы, от которых серьезно страдают различные страны. "В основе этих идеологических угроз и провокаций лежит множество причин. Внешние угрозы и идеологические провокации прежде всего направлены на оказание негативного воздействия на молодежь. Ни одна страна не застрахована от этих влияний", - сказал он.

По словам С. Керимли, независимая и решительная политика, проводимая Азербайджаном на протяжении многих лет, вызывает обеспокоенность у ряда международных кругов и аналитических центров. В связи с этим они продолжают предпринимать различные действия. Молодое поколение должно проявлять бдительность и противостоять этим угрозам.

Председатель Общественного объединения по исследованиям и анализу "Baku Network", заслуженный журналист Эльчин Алыоглу в свою очередь сказал, что в истории Азербайджана было немало гибридных войн против народа страны.

Он отметил, что нынешние гибридные войны молодежь порой не ощущает и не замечает, поскольку этим войнам придается самое разное обличье. "Они хотят, чтобы наша молодежь не была образованной, отдавала предпочтение чуждому мышлению и образу жизни. В таком случае возобладают нигилизм и космополитизм. События, которые 10 лет назад вы даже не могли себе представить, сейчас воспринимаются как норма. Молодые люди должны в первую очередь задать себе вопрос. Не спрашивайте, что Азербайджан сделал для вас. Подумайте о том, что вы сделали для Азербайджана", - сказал Э. Алыоглу.