https://news.day.az/world/1869208.html Румыния запросила у НАТО усиление ПВО Румыния обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительные оборонные средства после удара беспилотников по торговому судну вблизи порта Констанца. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента страны Никушора Дана, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО
Румыния обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительные оборонные средства после удара беспилотников по торговому судну вблизи порта Констанца. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента страны Никушора Дана, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.
По данным президентской администрации, Бухарест запросил у партнеров средства противовоздушной обороны и радиолокационного контроля. Они необходимы для защиты судоходства и прибрежных районов.
Дан подчеркнул, что Румыния придерживается исключительно оборонительной стратегии и не намерена вступать в прямую военную конфронтацию.
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