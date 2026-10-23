Румыния запросила у НАТО усиление ПВО

Румыния обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительные оборонные средства после удара беспилотников по торговому судну вблизи порта Констанца. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента страны Никушора Дана, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

По данным президентской администрации, Бухарест запросил у партнеров средства противовоздушной обороны и радиолокационного контроля. Они необходимы для защиты судоходства и прибрежных районов.

Дан подчеркнул, что Румыния придерживается исключительно оборонительной стратегии и не намерена вступать в прямую военную конфронтацию.