В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО

Автор: Вугар Иманов, Trend

Аромат оливок, разнообразие местной продукции, живая музыка и праздничная атмосфера под открытым небом - на территории Приморского национального парка в Баку стартовал Фестиваль оливок, который продлится с 23 по 25 октября, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Фестиваль, приуроченный к началу сезона сбора оливок, объединил гастрономию, культуру и развлечения, предложив жителям и гостям столицы возможность познакомиться с традициями азербайджанского оливководства и продукцией местных производителей, а также провести осенние дни в компании семьи и друзей.

В павильонах фестиваля представлена разнообразная продукция из оливок от местных производителей. Посетители могут ознакомиться с ассортиментом, узнать больше о выращивании и переработке оливок и оценить продукцию, которая занимает особое место в гастрономических традициях страны.

Оливки, издавна ассоциирующиеся с изобилием и достатком, стали главным символом праздника. Организаторы стремятся привлечь внимание к древним традициям оливководства в Азербайджане, поддержать местных производителей и способствовать формированию узнаваемого национального бренда в этой сфере.

Однако фестиваль - это не только гастрономические открытия. В течение трех дней Бакинский бульвар будет площадкой для музыкальных выступлений и культурно-развлекательных мероприятий. Гостей ждут живая музыка, произведения искусства и концерты популярных исполнителей, которые создадут особую праздничную атмосферу на берегу Каспийского моря.

Музыкальная программа объединит известных певцов, исполнителей и коллективы азербайджанской эстрады.

23 октября праздничную программу открыл DJ Kamo, который задал динамичный ритм первому дню фестиваля. 24 октября гостей ждут выступления Рилаи и Мардана Кязымова. Вечерняя программа обещает быть особенно насыщенной: перед публикой выступят рэпер и автор песен Орхан Зейналлы, заслуженный артист Хайям Нисанов и народная артистка Зульфия Ханбабаева.

25 октября дневную музыкальную программу представят Wave Band, Теймур Сулейманбейли и Excellent Band. Вечером на сцену выйдут Азад Шабанов и Замиг Гусейнов, а завершит фестивальную программу народная артистка Айгюн Кязымова.

Таким образом, каждый день фестиваля предложит свою музыкальную палитру - от современных ритмов и выступлений музыкальных групп до любимых публикой эстрадных хитов.

Фестиваль проходит при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана и Управления Приморского бульвара, при спонсорской поддержке производителей оливок и оливковой продукции Absheron Olive Gardens и Olivea.

Проведение мероприятия на территории Приморского национального парка, популярного места отдыха бакинцев и иностранных туристов, позволит привлечь внимание широкой аудитории к местной продукции и национальным традициям.

Фестиваль продлится до 25 октября включительно. Вход свободный. Посетителей приглашают открыть для себя разнообразие оливковой продукции, насладиться концертами под открытым небом и провести время в атмосфере осеннего праздника на Бакинском бульваре.