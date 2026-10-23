https://news.day.az/sport/1869210.html Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе состоялся очередной официальный экзамен на получение поясов по дзюдо. В испытаниях приняли участие 379 спортсменов.

Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО

Спорт, 23 октября 2026 21:00 (UTC +04:00) 310
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе состоялся очередной официальный экзамен на получение поясов по дзюдо. В испытаниях приняли участие 379 спортсменов.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, участники продемонстрировали свои навыки в соответствии с возрастными категориями и требованиями к различным поясам.

Экзамены проводились на получение бело-желтого, желтого, оранжевого, зеленого, синего и коричневого поясов. Дзюдоистам, успешно справившимся с испытаниями, вручили соответствующие пояса и сертификаты.

Отметим, что подобные экзамены направлены на систематическое и всестороннее освоение технических приемов дзюдо, а также повышение мотивации спортсменов. Получение определенной квалификации является одним из важных условий участия в престижных внутренних соревнованиях.

  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
  • Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО АЗЕРБАЙДЖАНА
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Франция и Британия впервые провели учения с имитацией ядерного удара 21:41 (UTC+04), В мире 59
За это можно получить штраф в 100 манатов 21:41 (UTC+04), Общество 57
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 21:30 (UTC+04), Политика 243
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 21:18 (UTC+04), Общество 311
В США указали на уязвимость экономики Китая 21:16 (UTC+04), В мире 265
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 21:09 (UTC+04), Экономика 294
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 21:05 (UTC+04), Политика 275
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 21:00 (UTC+04), Спорт 310
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 20:43 (UTC+04), В мире 342
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 337
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 20:34 (UTC+04), В мире 481
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 20:30 (UTC+04), Культура 473
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 20:22 (UTC+04), Общество 3 016
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 20:15 (UTC+04), Это интересно 541
Qazaxda TIR yanıb 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 375
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 20:08 (UTC+04), Общество 413
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 20:00 (UTC+04), Спорт 404
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 19:45 (UTC+04), В мире 5 682
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 19:31 (UTC+04), Политика 460
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 19:18 (UTC+04), В мире 433
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 440
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 18:57 (UTC+04), Политика 5 490
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 18:53 (UTC+04), В мире 855
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 18:49 (UTC+04), Спорт 754
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 18:45 (UTC+04), В мире 463
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 18:36 (UTC+04), Политика 5 799
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 18:29 (UTC+04), Политика 485
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 449
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 18:20 (UTC+04), Политика 473
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 18:13 (UTC+04), В мире 961
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 18:06 (UTC+04), Экономика 537
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 18:00 (UTC+04), Спорт 451
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 17:49 (UTC+04), Экономика 936
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 17:37 (UTC+04), В мире 528
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 17:30 (UTC+04), Политика 6 710
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 503
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 17:17 (UTC+04), Культура 1 040
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 17:06 (UTC+04), Политика 548
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 576
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 17:00 (UTC+04), Экономика 547
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 16:46 (UTC+04), В мире 546
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 16:33 (UTC+04), Политика 1 171
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 16:29 (UTC+04), В мире 573
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 575
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 16:23 (UTC+04), Политика 6 995
Дело Али Керимли направлено в суд 16:17 (UTC+04), Общество 1 186
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 551
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 16:10 (UTC+04), Общество 493
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 16:03 (UTC+04), В мире 550
Volvo массово уволит сотрудников 15:51 (UTC+04), Автоновости 479
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 605
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 15:43 (UTC+04), Спорт 467
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 164
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 15:20 (UTC+04), Экономика 1 329
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 15:07 (UTC+04), Общество 944
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 15:00 (UTC+04), Культура 485
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 675
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 14:52 (UTC+04), Экономика 610
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 14:47 (UTC+04), Общество 556
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 14:44 (UTC+04), В мире 1 476
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 14:40 (UTC+04), Общество 5 717
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 14:23 (UTC+04), Экономика 617
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 509
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 14:17 (UTC+04), Культура 491
Индия поблагодарила Азербайджан 14:01 (UTC+04), Политика 5 127
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 13:54 (UTC+04), Политика 641
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 13:45 (UTC+04), Культура 589
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 13:41 (UTC+04), Политика 669
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 13:39 (UTC+04), Экономика 680
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 13:36 (UTC+04), Политика 685
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 13:35 (UTC+04), Автоновости 542
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 13:32 (UTC+04), В мире 1 693
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 13:24 (UTC+04), Политика 1 650
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 13:18 (UTC+04), Общество 547
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 13:05 (UTC+04), Общество 594
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 12:58 (UTC+04), Спорт 509
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 12:50 (UTC+04), Спорт 514
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 12:45 (UTC+04), Общество 1 164
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 7 988
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 574
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:34 (UTC+04), Общество 1 151
В Баку появится новая станция метро 12:25 (UTC+04), Общество 8 772
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 12:22 (UTC+04), Общество 523
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 12:20 (UTC+04), Общество 564
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 12:16 (UTC+04), Политика 8 284
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 12:14 (UTC+04), Общество 674
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), В мире 749
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 559
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 671
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 11:38 (UTC+04), Спорт 523
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:31 (UTC+04), Общество 503
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 11:28 (UTC+04), В мире 1 869
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 11:21 (UTC+04), Общество 5 666
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 11:19 (UTC+04), Общество 1 826
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 11:16 (UTC+04), Экономика 2 022
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 183
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 11:10 (UTC+04), Экономика 790
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 11:04 (UTC+04), Общество 575
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 753
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 10:50 (UTC+04), Общество 1 690
Сыну Кочаряна продлили арест 10:43 (UTC+04), В мире 752
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 10:22 (UTC+04), Культура 585
Арсен Венгер в Баку 10:14 (UTC+04), Спорт 676
Трамп требует себе третий срок 10:05 (UTC+04), В мире 842
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 10:02 (UTC+04), В мире 2 114
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 09:55 (UTC+04), Экономика 7 527
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 09:50 (UTC+04), Политика 7 066
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 09:41 (UTC+04), Культура 553
В Ашхабаде завершилась конференция и выставка OGT 2026 - ФОТО 09:28 (UTC+04), Экономика 1 838
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 555
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 09:00 (UTC+04), Спорт 585
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 08:52 (UTC+04), Экономика 862
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 08:40 (UTC+04), Общество 1 991
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 08:28 (UTC+04), В мире 2 427
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 351
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Общество 686
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 08:00 (UTC+04), Политика 6 195
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 06:27 (UTC+04), Общество 1 593
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 721
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 3 023
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 735
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 903
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 1 307
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 1 254
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 346
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 7 829
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 894
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 3 756
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 1 926
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 6 412
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 757
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 866
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 384
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 3 349
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 383
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 5 650
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 6 651
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 820
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 806
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 909
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 527
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 4 306
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 441
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 535
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 918
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 4 431
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 568
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 873
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 575
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 393
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 543
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 515
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 956
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 523
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 506
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 556
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 508
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 4 568
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 3 820
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 690
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 495
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 4 513
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 18 657
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 450
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 460
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 451
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 507
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 788
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 539
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 11 588
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 526
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 4 754
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 966
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 744
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 4 020
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 506
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 4 022
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 625
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 568
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 744
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 805
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 4 906
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 769
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 1 545
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 645
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 771
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 4 920
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 563
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 915
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 621
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 866
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 744
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 746
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 592
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 609
Еще новости