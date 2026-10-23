Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе состоялся очередной официальный экзамен на получение поясов по дзюдо. В испытаниях приняли участие 379 спортсменов.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, участники продемонстрировали свои навыки в соответствии с возрастными категориями и требованиями к различным поясам.

Экзамены проводились на получение бело-желтого, желтого, оранжевого, зеленого, синего и коричневого поясов. Дзюдоистам, успешно справившимся с испытаниями, вручили соответствующие пояса и сертификаты.

Отметим, что подобные экзамены направлены на систематическое и всестороннее освоение технических приемов дзюдо, а также повышение мотивации спортсменов. Получение определенной квалификации является одним из важных условий участия в престижных внутренних соревнованиях.