В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность

Сенатор-республиканец Кевин Крамер выразил беспокойство по поводу влияния Илона Маска на национальную безопасность США после ограничений спутниковой связи Starlink для Украины. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, США "слишком много ставят на одну компанию, когда речь идет о наших космических ресурсах". Сенатор добавил, что его беспокоит влияние "одного человека и одной компании на способность Америки защищать космическое пространство, которое является сферой ведения боевых действий".

Соединенным Штатам следует выделить "значительные ресурсы" для обеспечения высокой конкуренции как в производстве спутников, так и в их запуске, считает политик.

"Меня беспокоит потенциальная зависимость от одного поставщика в космической сфере, и я считаю, что события последних нескольких недель продемонстрировали еще большую озабоченность, чем просто вопрос стоимости", - сказал Крамер.