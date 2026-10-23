https://news.day.az/economy/1869219.html В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта Утвержден перечень операций и лиц, на которых не распространяется поддержка экспорта и внутренних перевозок. Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Согласно документу, постановление применяется с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2036 года.
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта
Утвержден перечень операций и лиц, на которых не распространяется поддержка экспорта и внутренних перевозок.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, постановление применяется с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2036 года.
С перечнем операций и лиц, на которых не распространяются меры поддержки экспорта и внутренних перевозок, можно ознакомиться по ссылке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре