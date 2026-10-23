В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта

Утвержден перечень операций и лиц, на которых не распространяется поддержка экспорта и внутренних перевозок.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, постановление применяется с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2036 года.

С перечнем операций и лиц, на которых не распространяются меры поддержки экспорта и внутренних перевозок, можно ознакомиться по ссылке.