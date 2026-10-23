Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку

- и произойдет это в Баку

Сборная Люксембурга впервые в истории примет участие в чемпионате мира по футболу под эгидой ФИФА. Историческое событие для этой европейской страны произойдет в Баку, где с 24 по 30 октября пройдет первый чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на люксембургское издание RTL Today, национальную команду на турнире представят футболисты нынешней сборной U-16 под руководством Поля Хансена.

"Это первый чемпионат мира по футболу, в котором участвует Люксембург, хотя на этот раз нам не пришлось проходить квалификацию", - отметил специалист.

По словам Хансена, значение соревнования не ограничивается результатами матчей. Для молодых футболистов это возможность встретиться с соперниками, с которыми они практически никогда не пересекаются в обычных международных турнирах.

Тренер подчеркнул, что команда намерена использовать каждую встречу для получения максимального игрового опыта.

Особое внимание в Люксембурге уделяют не только спортивной, но и образовательной составляющей поездки.

В Баку отправятся 14 футболистов 2011-2012 годов рождения. Их будут сопровождать шесть представителей тренерского и административного штаба, включая врача и школьного учителя.

Поскольку юные спортсмены пропустят несколько учебных дней, федерация предусмотрела возможность продолжения занятий во время пребывания в Азербайджане. Хансен особо подчеркнул важность сотрудничества со школами.

В Люксембурге также рассчитывают, что участие в турнире может открыть перед некоторыми футболистами новые возможности для профессионального развития. В последние годы национальная федерация все активнее содействует переходу молодых игроков в зарубежные клубы.

Первый чемпионат мира и фестиваль ФИФА U-15 пройдет по необычным правилам. Команды будут играть в формате восемь на восемь, а матчи продлятся 40 минут - два тайма по 20 минут.

Каждая сборная проведет не менее девяти встреч. По итогам предварительного этапа участники распределятся по шести уровням в зависимости от результатов, после чего продолжат борьбу с соперниками сопоставимой силы.

Люксембург попал в группу Q. На первом этапе его соперниками станут Сент-Винсент и Гренадины, Бутан, Республика Корея, Литва и Объединенные Арабские Эмираты.

Первый матч люксембуржцы проведут 24 октября против Сент-Винсента и Гренадин. Начало - в 11:30 по бакинскому времени.

Всего в турнире примут участие 189 национальных команд. По данным ФИФА, для 78 из них соревнования в Баку станут первым в истории выступлением на чемпионатах мира международной федерации.