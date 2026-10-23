Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО

В Ашхабаде, в представительстве Организации Объединённых Наций в Туркменистане, состоялось мероприятие, посвящённое Дню ООН. Нашу страну на мероприятии представлял специальный уголок посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на посольство, заместитель Министра Иностранных Дел Туркменистана Мяхри Бяшимова совместно с представителями дипломатического корпуса ознакомился с азербайджанским уголком.

В рамках мероприятия в специально отведённом для посольства уголке была представлена информация о богатом историческом и культурном наследии Азербайджана, национальных ценностях и традициях, а также об экономическом и туристическом потенциале нашей страны. Также была продемонстрирована продукция, выпускаемая под брендом "Made in Azerbaijan". Среди представленной продукции особый интерес вызвала азербайджанская минеральная вода "İstisu" "Истису".

Кроме того, гостям были предложены изысканные блюда и сладости азербайджанской национальной кухни. Участникам мероприятия рассказали о наших национальных блюдах и сладостях а также предоставили возможность попробовать широкий ассортимент блюд азербайджанской кухни.

Помимо этого, участникам мероприятия были представлены книги и брошюры, посвящённые истории, культуре, ковровому искусству, изобразительному искусству и туристическому потенциалу Азербайджана.

В рамках программы мероприятия также были представлены национальные традиции и музыкальная культура различных стран. Азербайджанские национальные танцы, продемонстрированные в рамках программы, были встречены гостями с большим энтузиазмом.