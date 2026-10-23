https://news.day.az/politics/1868926.html Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 21 октября стало известно, что президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву. Разговор двух лидеров прошел в очень позитивном ключе, в традиционной для этих политиков искренней и теплой атмосфере. Президенты еще раз показали, что отношения Азербайджана и Турции не зависят от грязных информационных компаний.

Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются

Политика, 23 октября 2026 17:30 (UTC +04:00) 3 640
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию,

Автор: Лейла Таривердиева

21 октября стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву. Разговор двух лидеров прошел в очень позитивном ключе, в традиционной для этих политиков искренней и теплой атмосфере. Президенты еще раз показали, что отношения Азербайджана и Турции не зависят от грязных информационных кампаний. Они прочны и держатся на фундаменте личных отношений глав государств. Отношения глав государств в мировой политике играют очень важную роль, хотя им не всегда уделяют должное внимание. Особенно это дает о себе знать на Востоке. Здесь своя дипломатия, свой этикет, и то, что на Западе решалось бы долгими обсуждениями и спорами, могут решить два лидера, если между ними действительно есть взаимопонимание.

Этого звонка в Азербайджане ждали давно. Мы сейчас говорим об азербайджанском обществе, обо всех гражданах страны, где любят и уважают Турецкую Республику и где понятие братства воспринимают искренне и без сторонних толкований. С тех пор, как из братской страны полетели неприятные сигналы, здесь ждали, что официальная Анкара подаст голос и поставит в некрасивой кампании точку. Кампания непременно прекратилась бы, будь такой сигнал. Теперь сигнал получен, и в Азербайджане надеются, что все, кого он касался, его услышали.

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Звонок другу и брату в Баку можно расценить как прямой месседж провокаторам. Вероятно, Президент Эрдоган ждал повода, чтобы его звонок не выглядел как попытка оправдаться за некоторых своих недалеких соратников, по глупости понявших его молчание по-своему. Поводом стала дата 18 октября, которая прежде отмечалась как день независимости. Эрдоган позвонил Алиеву, и они поговорили обо всем происходящем. Это телефонный разговор сразу разрядил обстановку, снял напряжение в азербайджанском обществе.

Хотя, повторим, он несколько опоздал.

Как говорит мудрая поговорка, худое дело - недолгое. Чтобы замутить нехорошее дело, достаточно одной искры, одной провокации, и со дна сразу поднимается все темное, отставшее от эволюции и заблудившееся в чужих реалиях. Так же вспыхнула и кампания против Азербайджана в турецких медиа, соцсетях и политических кругах, которая до сих пор не утихает.

Первые камни полетели в Баку еще в конце сентября. Кампания начала расходиться кругами, все более увеличиваясь в диаметре и захватывая все больше участников. Было неприятно наблюдать, с какой готовностью ринулись в это болото радикальные круги, которые, похоже, давно ждали повода высказать свое "фи" светскому Азербайджану. На нашу страну было выплеснуто столько ненависти, оскорблений и угроз, словно речь идет не о брате и друге, а о давнем враге.

Но самым неприятным и, надо признаться, неожиданным стало подключение к провокациям групп, сосредоточенных внутри и вокруг правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Этот факт изменил отношение к происходящему. И прежде бывало, что представители религиозных кругов и маргинальных групп нет-нет да выплескивали негатив в адрес Азербайджана. Однако со стороны представителей правящей партии такого не наблюдалось.

В этот раз все оказалось по-другому. Как-то слишком серьезно и массово. А когда к кампании подключился не кто-нибудь, а главный советник Президента Турции Октай Сарал, стало понятно, что дело приобретает серьезный оборот. Происходящее перестало выглядеть просто чьим-то частным мнением и перешло в категорию сфер официальной политики. О чем думал господин Сарал, в порыве "благородного негодования" в некрасивой форме высказываясь в адрес Баку и чуть не выдвигая ему ультиматумы? Об этом ведает только сам господин Сарал и деятели из его окружения, которые своими заявлениями и оскорблениями фактически подставили своего лидера и авторитет Турции в глазах азербайджанского общества.

Границы, которые ни другу, ни брату не дозволено переступать

Границы, которые ни другу, ни брату не дозволено переступать

Не было ощущения, что власти Турции стараются как-то остановить нарастающую антиазербайджанскую волну. В СМИ и соцсетях звучали откровенные оскорбления, экстремистские лозунги и призывы к свержению конституционного строя в Азербайджане. Если бы в азербайджанских медиа появились подобные призывы в адрес Анкары, их авторы были бы привлечены к ответственности. Потому что отношения двух стран определены не только этническими корнями и дружескими связями, но и закрепленными подписями и печатями межгосударственных документов, в которых стороны обязались не допускать подобных поползновений против партнера.

Оскорбления в адрес Президента Азербайджана, вмешательство во внутренние дела нашей страны, неприкрытая нетерпимость к светскому характеру ее государственного устройства, совершенно неприкрытые призывы к насильственным действиям против законных властей и к расколу общества - трудно подобрать определение всему этому. Трудно найти объяснение тому, что за последние недели в Анкаре и Стамбуле прошло шесть истеричных акций перед посольством и консульством Азербайджана, и не было заметно никаких попыток остановить безобразие. Обстановка сознательно нагнеталась, но никаких мер для того, чтобы успокоить страсти или хотя бы снизить градус истерии, не было принято.

К разрушению братских чувств к Турции в Азербайджане это не привело, хотя, не будем скрывать, принесло немало неприятных эмоций. Происходящее показало, что не все, видимо, ладно внутри правящей партии Турецкой Республики. Внутри ПСР созрели какие-то силы, возможно, целая сеть, которые постарались довести двусторонние отношения до состояния кризиса. Для чего? Это, думается, выяснится достаточно скоро. Определенно, преследовался какой-то интерес. Кому-то понадобилось объявить Баку врагом ислама и исламского мира. Кто-то словно пробовал на зуб ситуацию в самом Азербайджане, выяснял, насколько прочны позиции власти и единство общества. Тема запрета хиджаба в школах была лишь поводом разжечь страсти и не дать им утихнуть. Призывы к свержению конституционного строя, звучащие почти как инструкции для погромщиков, это серьезно. Особенно когда к ним присоединяются официальные голоса.

Наверняка, есть игроки, кому было бы выгодно разрушить отношения Турции и Азербайджана. Эти отношения - единственный в своем роде в мировой политике пример реального братства и взаимопонимания. Во всяком случае это было так до последней оскорбительной кампании турецкой стороны.

Организаторы и участники этой кампании - предатели интересов Турции, турецкого народа и Турана. Связка Турция-Азербайджан - важнейшее звено, которое держит целостность тюркского проекта. Разрушив его, разрушается и интеграция тюркских государств.

Два государства - без права старшинства: Азербайджан не станет исполнителем чужой воли - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу

Два государства - без права старшинства: Азербайджан не станет исполнителем чужой воли - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу

Ну, и, конечно, происходящее ударило и по интересам самой Турции.

Зачинщики, заказчики кампании, ее активисты должны быть выявлены. Это серьезная ситуация и она требует серьезного расследования. В этот раз простым обменом любезностями и обещаниями вечной дружбы не обойтись. Главный вопрос, который беспокоит азербайджанскую сторону: почему официальная Анкара так долго молчала, почему не вмешалась и не остановила кампанию в самом ее начале? Постепенно все наладится и будет как прежде, однако нанесенный отношениям урон не удастся устранить, как невозможно полностью устранить последствия землетрясения, если даже отстроить город заново.

В то время, как представители ПСР призывали азербайджанский народ свергать светскую власть, ее руководство молчало. Однако с первых же дней кампании в защиту Азербайджана выступили другие политики, такие, как Бинали Йылдырым и Девлет Бахчалы. Разумные политики, не озабоченные вмешательством в дела Азербайджана и независимостью внешней и внутренней политики Баку, указывали на недопустимость вмешательства и указания пути суверенному государству.  

Не будем забывать, что турецкое общество далеко не однородно. Сторонников светского строя в Турции много, и по реакциям в соцсетях можно было видеть, как формируется обратная волна, поднявшаяся на защиту Азербайджана. То есть вредоносные круги внутри ПСР пытались разделить азербайджанское общество, но вместо этого разделили свое.

Формула "одна нация - два государства" работает. Это действующий механизм, который просто так не разладить. Но очень хотелось бы, чтобы его больше не проверяли подобным образом на прочность.

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#ТУРЦИЯ #АЗЕРБАЙДЖАН #АНТИАЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КАМПАНИЯ
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Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 4 128
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В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 405
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 396
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В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 771
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