Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы

Счетная палата Азербайджана выявила завышение объемов и стоимости работ при капитальном ремонте автомобильных дорог в 14 местных органах исполнительной власти на общую сумму 1 миллион 78 тысяч 610,9 маната. В результате подрядчикам были произведены излишние выплаты. В ходе аналитической деятельности указанная сумма была полностью возвращена в государственный бюджет.

Об этом Day.Az сообщили в Счетной палате Азербайджана.

Согласно информации, анализ проводился в соответствии с Планом работы Счетной палаты на 2026 год и охватывал использование средств государственного бюджета, выделенных в 2024-2025 годах на капитальный ремонт автомобильных дорог в исполнительных властях Губинского, Тертерского, Имишлинского, Гусарского, Агджабединского, Загатальского, Лерикского, Шабранского, Гедабекского, Уджарского и Джалилабадского районов, а также городов Мингячевир, Ленкорань и Шеки.

Расходы на капитальный ремонт дорог анализировались на основании документов, без проведения контрольных обмеров. При оценке доказательств учитывались первичные документы и сведения, представленные местными органами исполнительной власти.

Счетная палата установила, что в ряде случаев потребность в ремонте дорог не имела достаточного технического обоснования. Инструментальные обследования, измерения, лабораторные испытания и соответствующая техническая документация применялись не в полной мере, а дефектные акты составлялись преимущественно на основании визуального осмотра.

Это ограничивало возможности объективной оценки необходимости ремонта и соответствия выполненных работ фактическому состоянию дорог, а также препятствовало экономному, эффективному и результативному использованию бюджетных средств.

В ходе анализа также отмечено, что, несмотря на прохождение государственной экспертизы и утверждение проектно-сметной документации, при проектировании в основном определялась толщина асфальтобетонного покрытия. Продольные и поперечные профили дорог, параметры уклонов и технические решения по отводу поверхностных вод на этапах проектирования и реализации проектов должным образом не учитывались.

В результате на капитально отремонтированных дорогах возникли риски несоблюдения нормативных геометрических параметров и естественного водоотвода, скопления воды на покрытии, образования локальных просадок и прогибов. Это сокращает срок службы дорожного покрытия, создает предпосылки для неэффективного использования бюджетных средств и может повлечь дополнительные расходы на ремонт в будущем.

Кроме того, выявлены признаки формального проведения закупочных процедур. По данным Счетной палаты, составление дефектных актов, служащих основой для разработки проектно-сметной документации, уже после проведения закупок свидетельствует о том, что объемы работ и их предполагаемая стоимость определялись без надлежащего обоснования.

По ремонтным работам, выполненным шестью местными органами исполнительной власти на общую сумму 6 миллионов 291 тысяча 235,7 маната, акты приемки оформлялись всего через 1-2 дня, а в отдельных случаях - через 4 дня после заключения договоров закупки. Счетная палата расценила это как признак возможного начала работ до проведения закупочных процедур.

В ведомстве подчеркнули, что выявленные факты свидетельствуют о несоблюдении принципов конкуренции, прозрачности и экономного расходования средств при государственных закупках.

В ходе анализа также установлено, что строительные материалы, полученные в результате демонтажа, не оценивались, не оприходовались и не учитывались при взаиморасчетах с подрядчиками. Кроме того, при отсутствии соответствующих разрешительных документов на перевозку материалов, образовавшихся в результате фрезерования и демонтажа, транспортные расходы включались в сметную документацию.

Зафиксированы случаи необоснованного изменения объемов работ, выставляемых на закупку, увеличения объемов отдельных работ в договорах, а также последующего включения ранее выполненных работ в прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию, закупочную документацию и акты приемки.

В четырех местных органах исполнительной власти в проектно-сметной документации применялись сметные нормативы, не имевшие правовых оснований. Еще в двух местных органах исполнительной власти в сметы на капитальный ремонт дорог включались работы по дорожной разметке, нанесению линий и окраске, которые не входили в их полномочия.

Среди выявленных недостатков также отмечены несоответствие дефектных актов фактическому состоянию отдельных участков дорог с асфальтобетонным покрытием, находившихся в удовлетворительном состоянии, и несоблюдение технических норм при демонтаже и восстановлении дорожного покрытия. Это создавало условия для включения избыточных объемов работ в проектно-сметную и закупочную документацию.

Нарушения законодательства выявлены и при исполнении договоров закупки. В частности, подрядчики с задержкой предоставляли обеспечение исполнения договорных обязательств, а сами обязательства не всегда выполнялись в установленные сроки. В отдельных случаях на протяжении периода просрочки обеспечение исполнения отсутствовало, в результате чего государственные средства длительное время оставались в распоряжении частных структур.

Кроме того, к подрядчикам, не выполнившим обязательства в срок, не применялись предусмотренные договорами штрафные санкции либо в особых условиях договоров не были установлены соответствующие штрафы. Это приводило к задержкам исполнения обязательств и ограничивало возможности начисления штрафов.

Недостатки выявлены и в учете государственного имущества. Техническая паспортизация и учет внутригородских автомобильных дорог с учетом их фактического состояния, протяженности, типа покрытия, конструктивных элементов, балансовой принадлежности и других характеристик не осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства.

Также выявлены проблемы при сопоставлении этих сведений с Единым государственным реестром автомобильных дорог, Государственным реестром недвижимого имущества и кадастровыми данными.

В результате по объектам, охваченным анализом, дорожные активы общей стоимостью 23 миллиона 977 тысяч 875,5 маната, созданные за счет государственных средств или капитально отремонтированные в 2024-2025 годах, не были отражены в бухгалтерском учете. Соответствующие капитальные затраты также не были капитализированы.

По оценке Счетной палаты, эти недостатки негативно повлияли на достоверность финансовой и имущественной отчетности местных органов исполнительной власти, а также на прозрачность учета государственного имущества.

Для устранения выявленных нарушений Счетная палата предложила принять ряд мер. В частности, рекомендуется создать единый механизм оценки потребности в капитальном ремонте дорог, обеспечить проведение обязательных технических обследований до разработки проектов и не допускать составления дефектных актов исключительно на основании визуального осмотра, за исключением обоснованных случаев. Также предлагается установить единые требования к геометрическим параметрам дорог и решениям по отводу воды.

Кроме того, предложено предусматривать работы по капитальному ремонту дорог, выполняемые местными органами исполнительной власти, в рамках единого проекта в Государственной инвестиционной программе и финансировать их за счет государственных капитальных вложений.

Для обеспечения надлежащего учета государственного имущества рекомендованы проведение инвентаризации, регистрация объектов в электронном реестре и присвоение каждому дорожному объекту уникального реестрового номера. Также предлагается систематизировать сведения об адресе, протяженности, площади, типе покрытия, конструктивных элементах и стоимости городских, поселковых и внутрисельских дорог, построенных или капитально отремонтированных за счет государственных средств.

В числе предложенных мер также указаны постановка капитально отремонтированных дорожных объектов на баланс на основании актов приема-передачи, регулярная сверка данных бухгалтерского учета, определение балансовой принадлежности внутригородских и поселковых дорог, проведение их технической паспортизации и внесение сведений в Единый государственный реестр автомобильных дорог.

Согласно информации, Коллегия Счетной палаты, обсудив результаты аналитической деятельности, приняла решение направить соответствующие документы и информацию для реализации предложений по устранению выявленных недостатков, а также принятия мер по вопросам, входящим в компетенцию соответствующих органов в соответствии с законодательством.