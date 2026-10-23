В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автомобиля на участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем по территории Газахского района.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с происшествием на место незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В результате необходимых и неотложных мер, принятых с учетом оперативной обстановки, пожар в грузовом автомобиле был потушен в короткие сроки.

В результате возгорания сгорели кабина и передние колеса грузового автомобиля марки DAF, принадлежащего Насреддину Сафар оглу Мехдиеву, 1994 года рождения.

Пострадавших нет.

Остальная часть грузового автомобиля была спасена от огня.