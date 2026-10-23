Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде

На состоявшемся в Ташкенте заседании Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда обсудили вопросы расширения деятельности Фонда и укрепления инвестиционного сотрудничества между странами-участницами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, в столице Узбекистана Ташкенте состоялось очередное заседание Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Азербайджан на мероприятии представил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

На заседании подчеркивалась значимость Фонда с точки зрения укрепления экономической интеграции в тюркском мире, поощрения взаимных инвестиций и реализации совместных проектов. Были рассмотрены проведенные работы по организации деятельности Фонда, расширению возможностей финансирования и сотрудничеству с международными финансовыми институтами.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев довел до внимания опыт двусторонних инвестиционных фондов, созданных Азербайджаном со странами-партнерами. Он отметил предложения по укреплению связей Тюркского инвестиционного фонда с этими фондами и созданию механизмов совместного финансирования. В качестве приоритетных направлений отмечались поддержка трансграничных проектов, малого и среднего предпринимательства, финансирование торговли и поощрение кредитования в национальных валютах. Подчеркивалась важность повышения эффективности и укрепления корпоративного управления в деятельности Фонда.

На заседании было принято решение о возложении председательства в Совете управляющих на Азербайджан до конца следующего ежегодного заседания, а заместителя председателя - на Венгрию.

Отметим, что Тюркский инвестиционный фонд (www.turkicfund.org) - международный финансовый институт, созданный на основе учредительного соглашения, подписанного в Анкаре в 2023 году, в целях расширения экономического сотрудничества, взаимных инвестиций и региональной торговли между странами-участницами. Фонд, членами которого являются Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Венгрия, служит поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры и финансированию совместных проектов.