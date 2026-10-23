США предупредили о возможных протестах в Италии

США призвали своих граждан проявлять повышенную бдительность в Италии в связи с ожидаемыми демонстрациями и протестами в предстоящие выходные.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление Госдепартамента США, вероятность проведения акций протеста по всей стране остается высокой.

"Местные власти могут усилить меры безопасности, включая закрытие дорог, ограничения движения или увеличение присутствия сил безопасности в районах, где пройдут демонстрации. Избегайте демонстраций и больших скоплений людей", - говорится в заявлении.