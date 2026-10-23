https://news.day.az/politics/1869167.html Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы Очередное происшествие в Черном море вновь привлекло внимание к проблеме безопасности азербайджанских граждан, работающих вблизи районов вооруженных конфликтов. Грузовое судно Khoryv под флагом Коморских Островов затонуло у берегов Румынии после предполагаемой атаки беспилотника, вызвавшей пожар на борту.

Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы

Политика, 23 октября 2026 22:20 (UTC +04:00) 402
Очередная трагедия с судном в Черном море:

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Очередное происшествие в Черном море вновь привлекло внимание к проблеме безопасности азербайджанских граждан, работающих вблизи районов вооруженных конфликтов. Грузовое судно Khoryv под флагом Коморских Островов затонуло у берегов Румынии после предполагаемой атаки беспилотника, вызвавшей пожар на борту. По имеющимся данным, один человек погиб, трое числятся пропавшими без вести, а девять членов экипажа удалось спасти. На судне находились десять граждан Украины и трое граждан Азербайджана. Известно, что все трое азербайджанцев спасены, один из них получил легкие ранения. 

Но, к сожалению, подобные истории уже стали повторяться. В июне этого года в Азовском море были атакованы сухогрузы "Натра" и "Циркон", на борту которых находились 26 азербайджанских моряков. Пятеро наших соотечественников погибли. В сентябре под удар попало судно TEDY, следовавшее в районе Одесского порта. В результате погибли граждане Азербайджана, еще двое наших соотечественников получили ранения.

Теперь в этой череде трагических событий появляется новый эпизод. География происшествий и названия судов меняются, но обстоятельства остаются тревожно похожими. Люди отправляются на обычную работу, но оказываются в ситуации, в которой их жизнь зависит от развития военных событий.

Здесь необходимо задать принципиальный вопрос: стоит ли работа, даже хорошо оплачиваемая, такого риска? Для многих моряков зарубежные контракты являются важным источником дохода, позволяющим содержать семьи, обеспечивать детей и помогать родителям. Осуждать желание человека заработать на жизнь было бы неправильно. Но столь же неправильно закрывать глаза на опасность, если маршрут судна проходит через районы повышенной военной активности.

Работа на коммерческом судне не означает, что человек участвует в конфликте. Однако гражданский статус экипажа сам по себе не защищает от последствий боевых действий. Иностранный флаг, частный работодатель и формально гражданское назначение рейса не могут служить гарантией безопасности. Именно поэтому при заключении контракта необходимо учитывать не только размер заработной платы и условия труда, но и маршрут, характер перевозок и реальную обстановку в регионе.

Нашим соотечественникам следует серьезно оценивать подобные риски и по возможности отказываться от рейсов, проходящих через опасные морские районы, где сохраняется угроза атак. Если существуют основания полагать, что работа сопряжена с повышенным риском, решение необходимо принимать до выхода в море, а не после того, как судно окажется в зоне происшествия. Предупреждения государственных органов о поездках и трудовой деятельности в нестабильных регионах должны восприниматься со всей серьезностью.

В этой связи следует напомнить и о позиции Министерства иностранных дел Азербайджана. После предыдущих трагических инцидентов ведомство призывало граждан воздерживаться от поездок в регионы, где продолжаются военные действия или сохраняется нестабильная обстановка, а также от трудовой деятельности на таких территориях и работы на судах, следующих через подобные акватории. Повторение подобных происшествий показывает, насколько важно воспринимать эти предупреждения серьезно. Речь идет не о формальных рекомендациях, а о безопасности и жизни наших граждан, которые могут оказаться под угрозой даже тогда, когда сами не имеют никакого отношения к вооруженному конфликту.

Эта трагедия должна стать очередным серьезным предупреждением для всех, кто рассматривает возможность работы в районах вооруженных конфликтов или на морских маршрутах, проходящих через опасные акватории. Повторяющиеся случаи гибели азербайджанских моряков наглядно показывают, что подобные риски нельзя недооценивать, а предупреждения о безопасности - воспринимать как формальность. Каждый человек вправе самостоятельно выбирать профессию и место работы, однако при принятии таких решений необходимо помнить о возможных последствиях. Ни один заработок не стоит человеческой жизни, а осторожность и своевременный отказ от опасной работы могут уберечь от непоправимой трагедии.

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