В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие!

В рамках проекта "Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие!" 27 и 28 октября 2026 года в Центре искусств Хатаи (Xətai Sənət Mərkəzi) состоится творческая выставка "Летние мечты" (Yay arzulari), говорится в сообщении организаторов.

Цель проекта - приобщить подрастающее поколение к природе, показать её удивительную красоту в разные времена года и вдохновить молодёжь на бережное отношение к окружающей среде. После зимней и весенней выставок "Летние мечты" станет очередным этапом проекта.

Выставка будет открыта ежедневно в 12:00 и 16:00. Посещение организовано по возрастным категориям в разные временные интервалы.

На выставку было представлено около 1300 работ более чем 900 местных и зарубежных участников в возрасте от 8 до 21 года. Основными темами произведений стали настроение, навеянное летом, летние пейзажи вокруг нас, краски летней природы, летние мечты и запечатлевшиеся в памяти летние мгновения.

Отбор работ проводился с учётом соответствия тематике и формата произведений. Несмотря на то, что у многих участников было отобрано по две и более работы, согласно принципу "один автор - одна работа" право участвовать в выставке получили более 600 авторов.

В числе зарубежных участников представителя Молдовы, Турции, Сербии, Хорватии, России, Беларуси, Тайваня, Ирана и Болгарии. Работы иностранных авторов также включены в каталог выставки.

Каталог выставки: https://online.fliphtml5.com/udgyq/ttjj/

Организаторами выставки выступают Союз художников Азербайджана, Государственная художественная галерея Азербайджана, Хатаинская детская художественная галерея и Хатаинский центр искусств. Проект проходит при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района и Союза художников Нахчыванской Автономной Республики.

Вход на выставку свободный. Участникам, чьи работы будут представлены на выставке, вручат сертификаты. Зарубежные участники, чьи произведения вошли в каталог, получат электронные сертификаты.

Организаторы выражают уверенность, что проект внесёт значимый вклад в охрану природы и укрепление связи молодого поколения с окружающим миром.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az