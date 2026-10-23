Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам

Турецкий клуб "Бейеган Пендик", за который выступает азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров, стал победителем клубного Кубка Европы по шахматам, завершившегося в Будве (Черногория).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда Мамедьярова по итогам семи туров набрала 13 очков и заняла первое место в мужском зачете. В заключительном туре турецкий клуб одержал победу над румынским SuperChess Romania со счетом 3,5:2,5.

Азербайджанский клуб "Вугар Гашимов" завершил соревнования на десятой позиции среди 108 участников. В заключительном туре команда одержала убедительную победу над турецкой "Паусой" со счетом 5,5:0,5, доведя свой очковый багаж до десяти баллов.

В составе "Вугар Гашимов" выступали Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Широглан Талыбов, Реад Самедов, Хазар Бабазаде, Вугар Манафов и Кянан Гараев.

В женском турнире "Одлар Юрду" остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место среди 22 команд с десятью очками. В седьмом туре азербайджанский коллектив потерпел поражение от сербской "Сирмиум Сремска Митровицы" со счетом 0,5:3,5, что не позволило ему завершить соревнования в тройке призеров.

За "Одлар Юрду" играли Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова.

Отметим, что перед стартом Кубка Европы оба азербайджанских клуба входили в десятку сильнейших по стартовому рейтингу. "Вугар Гашимов" имел восьмой номер посева, а "Одлар Юрду" - пятый.