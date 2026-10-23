Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня

Власти Великобритании призвали жителей страны создать запасы воды, продуктов длительного хранения и лекарств как минимум на 72 часа.

Как передает Day.Az, рекомендация прозвучала в рамках новой кампании по подготовке к чрезвычайным ситуациям под названием "Будьте готовы".

Кампания призвана побудить домохозяйства заранее обеспечить себя всем необходимым на случай кризисных ситуаций. Среди причин такой инициативы власти называют последствия климатического кризиса, зависимость от технологий и угрозы со стороны враждебных государств.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что стране также необходимо подготовиться к угрозе "государственного терроризма" со стороны России и других враждебных держав, которые могут нацелиться на объекты повседневной инфраструктуры.