США оштрафовали Air France и KLM

Министерство транспорта США оштрафовало французскую Société Air France на $105 000, а нидерландскую KLM Royal Dutch Airlines - на $320 000 за выполнение рейсов под кодом американской Delta Air Lines в воздушном пространстве, где действуют ограничения Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, Air France выполнила более 30 таких рейсов в районе полетной информации Багдада с апреля 2022 года по ноябрь 2025 года, а KLM - более 100 рейсов с января 2022 года по май 2025 года.

FAA запрещает полеты американских авиакомпаний в воздушном пространстве, находящемся под управлением иностранных государств, где конфликты, деятельность боевиков или повышенная напряженность представляют угрозу безопасности гражданской авиации.

"Иностранные авиакомпании, выполняющие полеты под кодом американской авиакомпании, обязаны соблюдать эти запреты", - говорится в заявлении ведомства.