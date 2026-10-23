Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара

Франция и Великобритания впервые провели совместные военные учения с отработкой сценария нанесения ядерного удара. Об этом говорится в совместном заявлении правительств двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что маневры подтвердили высокий уровень партнерства между Лондоном и Парижем. По его словам, учения демонстрируют надежность средств ядерного сдерживания двух стран и их готовность действовать сообща перед лицом новых угроз.

Французская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что наличие у обеих стран независимых ядерных арсеналов не мешает им координировать действия в военной сфере.

Как следует из опубликованных данных, французские истребители Rafale вылетали с авиабазы на севере Франции в сопровождении британских самолетов Typhoon.