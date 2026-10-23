Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня состоялись визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Баку и его встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава индийского внешнеполитического ведомства приехал по поручению премьер-министра Нарендры Моди и передал азербайджанскому лидеру приветствия Президента Драупади Мурму и главы правительства Индии. Как видим, стороны демонстрируют готовность заново оценить возможности сотрудничества и расширить отношения, которые в последние годы испытывали на себе влияние сложных региональных противоречий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил о своей встрече с Нарендрой Моди в Бишкеке и подчеркнул, что визит Джайшанкара важен для обсуждения нынешнего состояния и перспектив двусторонних связей. В ходе переговоров обсуждались вопросы политики, торговли, экономики, высоких технологий, гуманитарных и культурных контактов, а также взаимодействия в международных организациях. Отдельно была отмечена необходимость активизировать политические контакты, взаимные визиты и обмен делегациями деловых кругов. Это уже не просто обмен любезностями. Это обозначение направлений, в которых Баку и Дели могут добиваться вполне практических результатов.

Стоит отметить, что товарооборот между Азербайджаном и Индией пока не соответствует возможностям двух государств. В 2025 году двусторонняя торговля составила около 401 млн долларов. Индийский экспорт достиг 226 млн долларов, а импорт из Азербайджана - 175 млн долларов, причем основную часть азербайджанских поставок составляла сырая нефть. Для сравнения: в 2023 году индийская сторона оценивала двусторонний товарооборот в 1,435 млрд долларов.

При этом данные за 2026 год свидетельствуют о заметном оживлении. По информации Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь-август в Индию было экспортировано 524,3 тысячи тонн нефти стоимостью около 399,2 млн долларов. Общий товарооборот двух стран за этот период, по опубликованным данным, достиг 556,7 млн долларов. Это существенный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, хотя делать вывод о долгосрочном тренде на основании восьми месяцев было бы преждевременно.

Энергетика остается важной основой экономических отношений, но сводить перспективы сотрудничества исключительно к нефти было бы недальновидно. Индия располагает масштабным рынком, развитой фармацевтической промышленностью, производством оборудования, цифровыми технологиями и большим потенциалом в сфере информационных услуг. Для Азербайджана это открывает возможности расширить импорт современных лекарств и медицинских изделий, развивать сотрудничество в области информационных технологий, сельского хозяйства, переработки продукции, туризма и образования.

Есть и встречный интерес. Азербайджан способен предлагать индийским компаниям энергетические ресурсы, транспортно-логистические возможности, доступ к рынкам региона и участие в проектах, связанных с развитием Среднего коридора. Для превращения этих преимуществ в устойчивый рост необходимы не только политические заявления, но и системная работа: деловые форумы, прямые контакты компаний, совместные инвестиционные проекты, удобные механизмы расчетов и понятные условия для бизнеса.

Именно поэтому нынешний визит Джайшанкара следует рассматривать как возможность перейти от дипломатического диалога к конкретным экономическим договоренностям. Политические отношения создают условия, но их реальную ценность в конечном счете определяют инвестиции, новые производства, рабочие места и расширение взаимной торговли.

Однако у этого визита есть и более широкое политическое измерение. Индия и Пакистан остаются государствами с тяжелым наследием противостояния, периодически переходящего в острые кризисы. Их разногласия влияют на региональную безопасность и международную дипломатию. В такой обстановке развитие отношений Азербайджана с Индией неизбежно вызывает вопрос: как оно соотносится с традиционно близкими, дружественными отношениями Баку и Исламабада? Ответ прост: одно другому не противоречит.

Азербайджан и Пакистан связывают политическая поддержка, взаимное уважение и стратегическое партнерство. Но из этого вовсе не следует, что Азербайджан должен отказаться от диалога с Индией. Дружба с Пакистаном не требует враждебности к Индии, как и развитие отношений с Дели не предполагает пересмотра отношений с Исламабадом. Баку не обязан превращать чужое противостояние в собственную внешнеполитическую доктрину.

В этом и состоит важная особенность азербайджанской дипломатии. Наше государство поддерживает отношения с разными странами, руководствуясь собственными интересами, а не ожиданиями того, что каждый партнер получит право определять круг остальных друзей Азербайджана. Это не означает отсутствия принципов или готовности закрывать глаза на любые обстоятельства. Это означает самостоятельность в выборе направлений сотрудничества.

Тот же подход проявляется и на другом направлении. Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, оказывает гуманитарную помощь, направляет энергетическое оборудование и участвует в восстановительных проектах. Одновременно Азербайджан продолжает развивать торгово-экономические отношения с Россией, которая остается одним из крупных торговых партнеров Баку и важным рынком для азербайджанской несырьевой продукции.

Как видим, Азербайджан не строит внешнюю политику по принципу "или - или". Он способен отстаивать международно-правовые принципы, помогать Украине и при этом сохранять экономические связи с Россией. При этом Баку не отказывается от сотрудничества с государствами, которые занимают иные позиции по региональным вопросам. Такая линия требует дипломатической гибкости, но главное - ясного понимания собственных национальных интересов.

Именно этот опыт стоило бы внимательно изучить некоторым кругам в братской Турции, позволяющим себе критиковать Азербайджан за развитие отношений с Израилем. Азербайджано-турецкие связи имеют особый характер, основаны на исторической близости, стратегическом партнерстве и взаимной поддержке. Баку высоко ценит эти отношения и не рассматривает их как рядовой эпизод своей внешней политики. Но близость с Турцией не означает, что Анкара должна определять, с какими государствами Азербайджану разрешено сотрудничать.

Отношения Азербайджана и Израиля развиваются десятилетиями. Между странами существуют политический диалог и экономическое взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве, технологиях, инвестициях и других сферах. Азербайджанская дипломатия подчеркивает, что эти связи имеют широкие перспективы, а официальные контакты продолжаются и на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Одновременно Баку выступает за мир и стабильность в регионе и поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта мирными средствами на основе международного права.

И никто не вправе требовать от Азербайджана отказаться от двусторонних отношений, которые отвечают его собственным интересам. Тем более странно ожидать подобного от страны, которая сама проводит самостоятельную внешнюю политику и определяет свои приоритеты. Пример Индии и Пакистана особенно показателен. Если Баку способен развивать отношения с Дели, не отказываясь от дружбы с Исламабадом, почему кто-то считает, что сотрудничество с Израилем должно автоматически ставить под сомнение азербайджано-турецкое братство? Партнерство не должно превращаться в требование безусловно копировать внешнеполитические предпочтения друг друга. И чем скорее это поймут в братской Турции, тем лучше будет для обеих наших стран.