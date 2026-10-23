Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО

На фоне информационной кампании против Азербайджана со стороны ряда представителей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Турции позиция Партии националистического движения (ПНД), которая традиционно выступает за укрепление связей с Баку, привлекла особое внимание.

Как передает Day.Az, посол Азербайджана в Турции Рашад Асланов встретился с председателем ПНД Девлетом Бахчели.

Информация об этой встрече опубликована в аккаунте партии в социальной сети X.

На фоне попыток отдельных турецких политиков и общественных деятелей развернуть кампанию против Азербайджана из-за решения о школьной форме встреча приобретает особый политический контекст.

Позиция ПНД подчеркивает значение союзнических отношений между Баку и Анкарой, основанных на взаимной поддержке и уважении суверенитета друг друга.

Стратегическое партнерство двух стран предполагает не только тесное сотрудничество, но и понимание того, что внутренние решения союзника должны оставаться в сфере его собственной компетенции.