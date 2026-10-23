Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО

"Азербайджан вполне может служить примером для наших собственных усилий по развитию в Лаосе".

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тонглун Сисулит в интервью выдающемуся журналисту, радио- и телеведущему Михаилу Гусману.

Сисулит отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился стремительного развития во всех сферах.

Президент Лаоса также назвал свой визит в Азербайджан историческим, открывающим новую страницу в двусторонних отношениях. Он рассказал о перспективах сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и образовании, а также высоко оценил роль Азербайджана в развитии регионального диалога.

Кроме того, Сисулит поделился воспоминаниями об исторических связях двух стран, рассказал о личных встречах с Президентом Ильхамом Алиевым, своих жизненных принципах и культурной близости азербайджанского и лаосского народов.

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