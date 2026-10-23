Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО

Тарзан Ровшан Гурбанов и исполнительница мугама Равана Гурбанова представляют Азербайджан на 5-м Международном фестивале AngoJazz, который проходит в столице Анголы Луанде. Он организован при участии и поддержке BA Cultural Center.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках мероприятия запланированы концертные программы и мастер-классы наших талантливых музыкантов. Традиционное музыкальное искусство Азербайджана - уникальное звучание тара и богатые импровизационные традиции мугама - придадут особый колорит международной программе фестиваля.

Главная цель инициативы - познакомить международную аудиторию с нашим богатым музыкальным наследием, развивать культурную дипломатию и укреплять культурные связи между Азербайджаном и Анголой. Этот проект, реализуемый под руководством президента Центра Биллуры Бернард, способствует дружбе и творческому обмену между народами посредством музыки.

Фестиваль AngoJazz, проводимый при поддержке известных дипломатических миссий и международных организаций, продлится до 25 октября.