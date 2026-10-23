Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО

Пентагон обнародовал седьмую часть архивных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Как передает Day.Az, среди опубликованных документов содержатся сведения о загадочных черных треугольных объектах, которые, согласно описаниям очевидцев, двигались с высокой скоростью без шума и видимого выхлопа.

Объекты наблюдали над секретными военными базами США. Они, предположительно, развивали скорость около 2,9 тыс. км/ч. Данные тепловизоров указывали на равномерное распределение тепла по поверхности объектов.

Очевидцы описывали их поверхность как гладкую, без видимых двигателей, воздухозаборников и кабины пилота.

При этом изображения, относящиеся к 2026 году, представляют собой правительственные эскизы, а не фотографии реальных объектов.

Седьмая часть документов опубликована на официальном сайте Пентагона.

Ранее, 8 и 22 мая, 12 июня, 10 июля, 7 августа и 19 сентября, Вашингтон публиковал предыдущие серии рассекреченных материалов об НЛО.