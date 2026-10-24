"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО

Выступление скрипача-виртуоза, заслуженного артиста Азербайджана Эльвина Ходжа Ганиева стало одним из ярких событий симфонического концерта в Вармийско-Мазурской филармонии имени Феликса Нововейского (Filharmonia Warmińsko-Mazurska) в польском Ольштыне. Исполнение музыкантом "Испанской симфонии" Эдуара Лало было встречено публикой овациями, сообщили Trend в пресс-службе артиста, передает Day.Az.

Концерт состоялся в рамках 81-го художественного сезона филармонии. За дирижёрским пультом находился Нестор Байона, а центральное место в программе занял Эльвин Ходжа Ганиев, представивший виртуозную сольную партию в одном из самых выразительных произведений скрипичного репертуара.

"Испанская симфония" ре минор, соч. 21, французского композитора Эдуара Лало требует от исполнителя не только безупречной технической подготовки, но и яркого артистизма, тонкого чувства стиля и способности передать богатую палитру музыкальных эмоций. В исполнении Ганиева виртуозный блеск сочетался с лирической выразительностью, а темперамент и энергия музыки раскрылись в диалоге скрипки с симфоническим оркестром.

Выступление азербайджанского музыканта вызвало живой отклик в зале и завершилось яркими овациями, став одним из запоминающихся моментов концертного вечера.

Особое место в творческом становлении Эльвина Ходжа Ганиева, одного из лучших скрипачей современности, занимает школа легендарного скрипичного педагога Захара Брона, воспитавшего целую плеяду выдающихся скрипачей, среди которых Максим Венгеров, Дэвид Гарретт и Су-Юнг Ли. Эльвин обучался в Высшей школе музыки Reina Sofía в Мадриде в классе профессора Захара Брона, продолжив затем образование в Германии.

Музыкант является лауреатом престижных международных конкурсов. В 2023 году он завоевал вторую премию Международного конкурса имени Кароля Шимановского в Польше. Среди его достижений также золотая медаль Berliner International Music Competition и награды других международных состязаний.

За годы карьеры Ганиев выступал с известными оркестрами и дирижёрами на престижных концертных площадках мира, последовательно утверждая себя как яркий представитель нового поколения академических музыкантов.

Международные записи и новые проекты

Важное место в творческой биографии скрипача занимают его записи. В 2024 году вышел альбом "Ysaÿe: Six Sonatas for Solo Violin", в который вошли все шесть сонат Эжена Изаи для скрипки соло. В феврале 2026 года лейбл Solo Musica выпустил альбом с концертами для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона - ре минор и ми минор, записанными с Вюртембергским филармоническим оркестром Ройтлингена под управлением Говарда Гриффитса.

В программу концерта в Ольштыне также вошла Симфония до мажор Жоржа Бизе. Симфонический оркестр Вармийско-Мазурской филармонии под управлением Нестора Байоны представил произведение, дополнившее вечер насыщенным оркестровым звучанием и выразительной музыкальной драматургией.

Перед концертом для слушателей состоялась встреча в рамках программы "Слово о музыке", которую провёл Витольд Папроцкий.

Выступление Эльвина Ходжа Ганиева в Польше стало очередным свидетельством его международной концертной активности и интереса европейской публики к исполнительскому искусству Азербайджана.