Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО

В результате столкновения двух учебно-тренировочных самолетов ВВС Филиппин погибли четыре пилота. Как передает Day.Az, об авиакатастрофе 24 октября сообщило агентство Reuters.

По информации филиппинских ВВС, инцидент произошел во время учебного полета на авиабазе Фернандо в провинции Батангас, к югу от Манилы. Два самолета SF-260 столкнулись в воздухе и упали на территории авиабазы, сообщают местные СМИ.

После происшествия командование ВВС Филиппин приостановило полеты всех учебно-тренировочных самолетов SF-260. Ограничение будет действовать до установления причин катастрофы.