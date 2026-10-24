В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО
Второй день Фестиваля оливок, проходящего на территории Приморского национального парка, обещает интересные презентации, приятную атмосферу и развлекательную программу.
Как передает Day.Az, в павильонах, установленных на Бакинском бульваре, производители представляют широкий ассортимент оливок и оливковой продукции.
С учетом интереса посетителей к фестивалю, на площадке мероприятия с утренних часов и до самого вечера проходит развлекательная программа.
В концертной программе сегодняшнего дня выступят звезды эстрады DJ Kamo, Rilaya, Мардан Казымов, а в вечерние часы - Орхан Зейналлы, Хайям Нисанов и Зульфия Ханбабаева.
Фестиваль оливок проходит при поддержке Государственного агентства по туризму и Управления Приморского бульвара, а также спонсорстве производителей оливковой продукции Absheron Olive Gardens и Olivea.
Вход на территорию фестиваля, а также участие в развлекательных и концертных программах бесплатны.
Фестиваль продолжит свою работу также 25 октября.
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