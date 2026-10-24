Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО

Переход на цветное телевидение в разных странах проходил постепенно и занял не один год.

Как сообщает Day.Az, в США внедрение цветного вещания началось еще в 1950-х годах. Япония перешла к регулярным цветным передачам в 1960 году, а в Европе заметный рывок в развитии цветного телевидения произошел в конце 1960-х годов.