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В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО

Власти эмирата Шарджа в ОАЭ временно закрыли пляж Аль-Хамрия из-за угрозы загрязнения нефтью в результате разлива с морского танкера. Как передает Day.Az, cпециалисты принимают меры, чтобы не допустить попадания нефтяного пятна на берег и обеспечить безопасность пляжей. Однако, судя по кадрам в соцсетях, нефть уже приблизилась к берегу.