Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы!

Сегодня звезды гороскопа обещают удачу тому, кто живет по формуле: "Сперва подумай, потом сделай". День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки - минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, как следует обдумать свои планы, принять важные решения. Оглянитесь вокруг: чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден - значит вооружен, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня - день, когда Овен может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Овен захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов - правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Овну особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Телец боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, - дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Телец поймет, что зашел не туда, - не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Близнецы будут руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у них есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Близнецы могут выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Близнецам.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку найти время, чтобы побыть один на один со своими мыслями - день склоняет его к тому, чтобы прислушаться к себе и переосмыслить свои дела и планы. Философски настроенный Рак сегодня может смело задавать любые вопросы - есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, он получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как "Чего я хочу от жизни?", "Куда иду?", "Что делать дальше?". Ответы на них существуют, и в глубине души Раку они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Лев

Сегодня залог успеха Льва в делах - это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Льву не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Льву сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Дева

Сегодня Дева может испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Дева же сегодня проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Ее боевой настрой грозит вылиться в споры - сегодня желание Девы доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих - это согласиться с аргументами Девы: если ее интеллектуальное превосходство признают, Дева будет полностью удовлетворена.

Весы

Сегодня Весы способны испытывать неуверенность во всем, за что они берутся, и это не лучшим образом отразится на их делах. Даже если все идет гладко, Весы способны испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Весам сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Скорпион

Сегодня у Скорпиона будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Скорпион может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Скорпиону не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка - целое золотое руно.

Стрелец

Сегодня Стрелец сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют его общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Стрельцу не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.

Козерог

Сегодня есть большая вероятность того, что Козерог захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других - сегодня идеи Козерога об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Козерога повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой - сегодня со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.

Водолей

Сегодня душа Водолея будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Водолей такового не найдет, звезды гороскопа обещают, что сегодня он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Водолей способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Водолей настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Рыбы

Сегодняшний день Рыбам стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют их душу или их кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Рыбам успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Рыб сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство - практичность.