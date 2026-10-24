В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО

В Японии набирают популярность свадебные фотосессии с эффектными взрывами на заднем плане.

Как сообщает Day.Az, ради впечатляющих кадров молодожены приезжают на гору Ивафуне в префектуре Тотиги. Эта локация известна съемками токусацу - японских сериалов и фильмов с использованием специальных эффектов, в том числе масштабных взрывов.

Теперь на горе работает и профессиональная фотостудия, которая помогает влюбленным запечатлеть свадьбу в необычном кинематографическом стиле.