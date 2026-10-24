https://news.day.az/unusual/1869120.html В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО В Японии набирают популярность свадебные фотосессии с эффектными взрывами на заднем плане. Как сообщает Day.Az, ради впечатляющих кадров молодожены приезжают на гору Ивафуне в префектуре Тотиги. Эта локация известна съемками токусацу - японских сериалов и фильмов с использованием специальных эффектов, в том числе масштабных взрывов.
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии с эффектными взрывами на заднем плане.
Как сообщает Day.Az, ради впечатляющих кадров молодожены приезжают на гору Ивафуне в префектуре Тотиги. Эта локация известна съемками токусацу - японских сериалов и фильмов с использованием специальных эффектов, в том числе масштабных взрывов.
Теперь на горе работает и профессиональная фотостудия, которая помогает влюбленным запечатлеть свадьбу в необычном кинематографическом стиле.
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