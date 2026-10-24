https://news.day.az/world/1869145.html В США планируют клонировать собак - Причина Соучредитель американской компании Anduril Палмер Лаки намерен начать клонировать служебных собак для нужд военных и модифицировать их гены. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В США планируют клонировать собак - Причина

В мире, 24 октября 2026 03:31 (UTC +04:00) 246
В США планируют клонировать собак

Соучредитель американской компании Anduril Палмер Лаки намерен начать клонировать служебных собак для нужд военных и модифицировать их гены. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме Лаки, в создании техасского стартапа Warhound участвует предприниматель в сфере программного обеспечения Бен Ламм. Компания будет заниматься "производством генетически улучшенных служебных собак" и оснащать их передовыми технологиями для обеспечения "ситуационной осведомленности на поле боя".

По словам источника, знакомого с условиями сделки, в ходе раунда финансирования, включая новые инвестиции, стоимость Warhound была оценена в $1,2 миллиарда.

"Наша идея такова: взять лучших собак, создать их биобанк и клонировать. Помимо клонирования, можно ли отредактировать их гены, чтобы улучшить продолжительность жизни и работоспособность? Это полезнее для собаки, пожарного, полицейского или военнослужащего", - сказал Ламм.

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