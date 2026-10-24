https://news.day.az/society/1869255.html В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО В Загатальском районе наблюдались сильный ливневый дождь и град. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с 22 октября на северо-западе страны сохраняется неустойчивая погода. В различных районах региона периодически идут дожди. Вечером 23 октября непогода наиболее ощутимо проявилась в Загатальском районе.

В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО

Общество, 24 октября 2026 09:21 (UTC +04:00) 386
В Загатале прошли сильный ливень и град

В Загатальском районе наблюдались сильный ливневый дождь и град.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с 22 октября на северо-западе страны сохраняется неустойчивая погода. В различных районах региона периодически идут дожди.

Вечером 23 октября непогода наиболее ощутимо проявилась в Загатальском районе. На его территории более часа шёл сильный ливень.

Сообщается, что в результате осадков повысился уровень воды в горных реках.

В селе Юхары Тала около 15 минут выпадал град размером с лесной орех.

По предварительным данным, град повредил оставшиеся на деревьях яблоки, груши и другие фрукты в личных хозяйствах.

В настоящее время в регионе сохраняется неустойчивая погода.

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