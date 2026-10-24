https://news.day.az/politics/1869137.html Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? Честно слово, на проармянском фронте что не новость, то анекдот. Мэр французского города Ницца Эрик Сьотти заявил, что собирается выступить с инициативой о присвоении осужденным в Баку армянским преступникам звания почетных граждан города.

Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы?

Политика, 24 октября 2026 09:50 (UTC +04:00) 1 044
Лазурный берег строгого режима

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Честно слово, на проармянском фронте что не новость, то анекдот.

Мэр французского города Ницца Эрик Сьотти заявил, что собирается выступить с инициативой о присвоении осужденным в Баку армянским преступникам звания почетных граждан города.

"Я взял на себя обязательство предложить, чтобы 20 армянских "пленных из арцаха" стали почетными гражданами Ниццы", - написал Сьотти в соцсети X. Он считает это решение "сильным жестом", демонстрирующим солидарность с преступниками, "несправедливо удерживаемыми в Баку".

Далее он переместился в Facebook, где в рамках своих обязательств перед диаспорой заявил, что Азербайджану не удастся стереть имена армянских преступников из его памяти, и потребовал немедленно всех негодяев освободить.

Отчитываясь перед армянством, Сьотти поведал, что у ворот мэрии вывешены портреты заключенных сепаратистов, и перед каждым - ленточка в цветах армянского флага. Эти уси-пуси подробности должны вызвать улыбку умиления у любителей раскрасок с мультиками и поклонников вырезания птичек из цветной бумаги. Не удивимся, если господин мэр лично повязывал ленточку перед каждой фотографией.

А еще он заверил армянство, что Ницца не сдастся и продолжит прилагать усилия вплоть до освобождения преступников.

Чем не анекдот? В то время, как в Ницце после беспорядков введен комендантский час, а ситуация висит на волоске, мэр этого города занимается провокациями против суверенного государства, распространяет армянские фейки, делает провокационные заявления. Мсье Сьотти нечем больше заняться? Он уже решил все проблемы с безработицей, высокими ценами и полицейским насилием в своем солнечном городе, что сует нос в дела другой страны, зная о них только со слов оплачивающего его услуги армянства?

А еще смешно видеть изобретательность мэра Ниццы, который хочет отделаться от диаспоры как можно дешевле. Предоставив кучке армянских преступников статус почетных граждан города. При этом зная, что ни один из них не сможет побывать в Ницце, потому что сел далеко и надолго. Может, Араику Арутюняну или Рубику Варданяну приятно узнать, что помимо статей уголовного кодекса, на них теперь висит и почетное гражданство Ниццы, но лучше бы мсье мэр этого не делал.

Ницца, видите ли, будет продолжать бороться за их освобождение... Неплохо бы мэру поинтересоваться реальной сутью вопроса, прежде чем делать такие заявления. Хотя судя по беспорядкам и уровню криминала в подчиненном ему городе, если на десяток криминальных элементов в Ницце станет больше, никто и не заметит.

Невольно вспомнился диалог из фильма "Мимино". Как-то сам собой пришел на память.

"Слушай, друг, у тебя хорошие глаза, сразу видно, что ты хороший человек. Там хороший парень погибает, помоги!"

"Извини, генацвале, лет через пять помогу!"

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АРМЯНСКОЕ ЛОББИ #НИЦЦА #РУБЕН ВАРДАНЯН #АРАИК АРУТЮНЯН
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Zaqatalada silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanılıb - VİDEO 10:05 (UTC+04), Azərbaycanca 133
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 09:50 (UTC+04), Политика 1 071
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 09:43 (UTC+04), В мире 283
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 09:36 (UTC+04), Спорт 2 077
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 09:33 (UTC+04), Это интересно 289
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 09:25 (UTC+04), В мире 1 865
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), Общество 386
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 313
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 09:14 (UTC+04), В мире 344
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 351
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 09:00 (UTC+04), Спорт 479
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 08:38 (UTC+04), Общество 484
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 08:21 (UTC+04), В мире 591
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 361
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 06:26 (UTC+04), Спорт 878
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 514
В США планируют клонировать собак - Причина 03:31 (UTC+04), В мире 628
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 02:18 (UTC+04), Это интересно 580
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 751
В ООН рассказали жертвах мин в Азербайджане 01:10 (UTC+04), Политика 561
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 00:39 (UTC+04), В мире 696
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 00:18 (UTC+04), Спорт 1 743
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 671
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 753
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 765
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 608
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 1 879
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 623
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 041
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 720
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 422
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 033
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 706
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 729
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 1 139
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 5 587
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 036
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 746
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 734
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 5 353
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 586
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 779
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 750
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 2 381
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 135
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 5 621
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 189
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 792
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 934
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 700
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 321
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 858
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 791
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 693
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 5 883
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 2 568
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 287
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 748
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 109
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 760
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 710
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 728
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 2 615
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 796
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 567
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 495
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 762
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 065
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 726
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 548
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 773
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 800
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 773
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 762
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 2 771
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 793
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 656
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 243
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 2 655
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 753
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 578
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 760
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 691
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 837
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 546
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 266
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 2 865
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 035
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 558
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 889
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 824
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 658
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 055
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 816
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 830
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 581
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 573
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 401
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 847
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 708
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 876
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 889
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 888
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 616
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 338
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 221
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 625
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 708
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 587
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 589
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 611
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 115
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 644
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 622
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 10 292
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 593
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 637
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 556
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 788
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 959
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 629
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 868
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 596
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 568
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 370
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 23 октября 11:21 (UTC+04), Общество 7 574
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 3 295
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 23 октября 11:16 (UTC+04), Экономика 3 682
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 292
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 23 октября 11:10 (UTC+04), Экономика 1 001
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 23 октября 11:04 (UTC+04), Общество 658
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 23 октября 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 958
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 23 октября 10:50 (UTC+04), Общество 3 073
Сыну Кочаряна продлили арест 23 октября 10:43 (UTC+04), В мире 955
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 23 октября 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 23 октября 10:22 (UTC+04), Культура 660
Арсен Венгер в Баку 23 октября 10:14 (UTC+04), Спорт 754
Трамп требует себе третий срок 23 октября 10:05 (UTC+04), В мире 1 046
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 23 октября 10:02 (UTC+04), В мире 3 671
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 23 октября 09:55 (UTC+04), Экономика 9 222
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 23 октября 09:50 (UTC+04), Политика 8 722
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 23 октября 09:41 (UTC+04), Культура 624
В Ашхабаде завершилась конференция и выставка OGT 2026 - ФОТО 23 октября 09:28 (UTC+04), Экономика 2 063
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 23 октября 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 623
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 23 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 655
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 23 октября 08:52 (UTC+04), Экономика 1 061
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 23 октября 08:40 (UTC+04), Общество 3 355
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 23 октября 08:28 (UTC+04), В мире 4 008
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 23 октября 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 652
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 23 октября 08:13 (UTC+04), Общество 763
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 23 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 413
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 23 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 23 октября 06:27 (UTC+04), Общество 1 683
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 23 октября 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 23 октября 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 800
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 23 октября 03:21 (UTC+04), Общество 4 381
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 23 октября 02:10 (UTC+04), Культура 806
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 23 октября 01:27 (UTC+04), Это интересно 965
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 23 октября 01:01 (UTC+04), Политика 1 503
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 23 октября 00:25 (UTC+04), Политика 1 449
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 550
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 8 430
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 961
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 5 211
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 2 009
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 6 606
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 807
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 922
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 567
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 4 627
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 561
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 5 704
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 6 839
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 874
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 847
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 967
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 704
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 4 617
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 623
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 711
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 9 109
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 5 826
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 743
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 927
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 753
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 568
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 719
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 689
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 1 008
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 701
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 681
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 749
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 685
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 5 969
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 5 083
Еще новости