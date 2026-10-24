Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Честно слово, на проармянском фронте что не новость, то анекдот.

Мэр французского города Ницца Эрик Сьотти заявил, что собирается выступить с инициативой о присвоении осужденным в Баку армянским преступникам звания почетных граждан города.

"Я взял на себя обязательство предложить, чтобы 20 армянских "пленных из арцаха" стали почетными гражданами Ниццы", - написал Сьотти в соцсети X. Он считает это решение "сильным жестом", демонстрирующим солидарность с преступниками, "несправедливо удерживаемыми в Баку".

Далее он переместился в Facebook, где в рамках своих обязательств перед диаспорой заявил, что Азербайджану не удастся стереть имена армянских преступников из его памяти, и потребовал немедленно всех негодяев освободить.

Отчитываясь перед армянством, Сьотти поведал, что у ворот мэрии вывешены портреты заключенных сепаратистов, и перед каждым - ленточка в цветах армянского флага. Эти уси-пуси подробности должны вызвать улыбку умиления у любителей раскрасок с мультиками и поклонников вырезания птичек из цветной бумаги. Не удивимся, если господин мэр лично повязывал ленточку перед каждой фотографией.

А еще он заверил армянство, что Ницца не сдастся и продолжит прилагать усилия вплоть до освобождения преступников.

Чем не анекдот? В то время, как в Ницце после беспорядков введен комендантский час, а ситуация висит на волоске, мэр этого города занимается провокациями против суверенного государства, распространяет армянские фейки, делает провокационные заявления. Мсье Сьотти нечем больше заняться? Он уже решил все проблемы с безработицей, высокими ценами и полицейским насилием в своем солнечном городе, что сует нос в дела другой страны, зная о них только со слов оплачивающего его услуги армянства?

А еще смешно видеть изобретательность мэра Ниццы, который хочет отделаться от диаспоры как можно дешевле. Предоставив кучке армянских преступников статус почетных граждан города. При этом зная, что ни один из них не сможет побывать в Ницце, потому что сел далеко и надолго. Может, Араику Арутюняну или Рубику Варданяну приятно узнать, что помимо статей уголовного кодекса, на них теперь висит и почетное гражданство Ниццы, но лучше бы мсье мэр этого не делал.

Ницца, видите ли, будет продолжать бороться за их освобождение... Неплохо бы мэру поинтересоваться реальной сутью вопроса, прежде чем делать такие заявления. Хотя судя по беспорядкам и уровню криминала в подчиненном ему городе, если на десяток криминальных элементов в Ницце станет больше, никто и не заметит.

Невольно вспомнился диалог из фильма "Мимино". Как-то сам собой пришел на память.

"Слушай, друг, у тебя хорошие глаза, сразу видно, что ты хороший человек. Там хороший парень погибает, помоги!"

"Извини, генацвале, лет через пять помогу!"