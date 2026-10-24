Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что против Ирана может быть проведена новая военная операция, если Тегеран не согласится с условиями Вашингтона.

Как передает Day.Az, Трамп сказал об этом во время выступления перед сторонниками в штате Флорида.

Президент США напомнил, что в июне 2025 года американские вооружённые силы нанесли удары по иранским объектам по обогащению урана в рамках операции "Полуночный молот".

По его словам, военные действия против Ирана также проводились в ходе операции "Эпическая ярость", начавшейся 28 февраля.

"Возможно, мы проведём ещё одну небольшую операцию "Эпическая ярость", либо они согласятся на наши условия. Если они умны, то просто скажут: "Давайте перейдём к решению вопроса". Но я в этом сомневаюсь", - заявил Трамп.

Президент США не сообщил дополнительных сведений о сроках и масштабах возможной новой операции.