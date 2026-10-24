В ООН рассказали жертвах мин в Азербайджане

Государственная политика Азербайджана в сфере инвалидности основана на принципах инклюзивности, интеграции, равенства, недопустимости дискриминации и уважения к особенностям лиц с инвалидностью.

Об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога с председателем Комитета по правам инвалидов и Специальным рапортером по правам инвалидов на Третьем комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В результате реформ, проводимых в последние годы, из законодательных актов были исключены выражения с негативной коннотацией, посредством цифровой трансформации была модернизирована система управления в сфере инвалидности, а азербайджанский жестовый язык получил официальное признание.

При рассмотрении вопросов прав человека, связанных с инвалидностью, следует отметить, что число новых случаев инвалидности продолжает расти вследствие мин, неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после войны, и самодельных взрывных устройств, в том числе в постконфликтных условиях.

Более 13 процентов территории Азербайджана загрязнено неразорвавшимися боеприпасами, заложенными в период оккупации, что представляет серьёзную угрозу для возвращающегося населения. С 2020 года число жертв мин достигло 443 человек. Это ещё раз подчёркивает необходимость международной солидарности и поддержки в целях предотвращения инвалидности, особенно в вопросе активизации национальной деятельности по противоминной борьбе.

В заключение отмечается, что Азербайджан продолжит принимать меры по предотвращению инвалидности, обеспечению хабилитации и реабилитации, а также созданию равных возможностей для лиц с инвалидностью", - говорится в заявлении Шахрияра Гаджиева.