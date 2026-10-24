Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов примет участие в бойцовском шоу THE KAGE: Chapter 01, которое состоится 28 ноября в Нью-Йорке (США).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен приглашен на мероприятие в качестве специального гостя. Садыхов выступит в роли комментатора поединков, а также лично вручит чемпионский пояс победителю одного из титульных боев.

Примечательно, что мероприятие пройдет в историческом здании бывшего банка Bowery Savings Bank, где ныне располагается комплекс Capitale. По словам организаторов, еще до начала профессиональной карьеры Садыхов выступал на этой площадке. Теперь он вернется туда уже в статусе бойца UFC.

Шоу THE KAGE: Chapter 01 объединит поединки по смешанным единоборствам и музыкальную программу. Для посетителей установлено возрастное ограничение 21+.

Напомним, 29-летний Садыхов выступает в легкой весовой категории UFC. В его профессиональном активе 11 побед, три поражения и одна ничья.