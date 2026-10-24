Месси назвал кульминационный момент своей карьеры

Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси назвал победу в составе сборной Аргентины на чемпионате мира - 2022 кульминационным моментом своей карьеры. Его слова приводит The Touchline в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Победа на чемпионате мира - кульминация моей карьеры. Это было нечто большее, чем просто мечта для меня. Голы, которые я забил сборной Франции в финале турнира, стали самыми важными в моей карьере из-за того, что они значили. И из-за значимости матча, разумеется", - указал он.

В сентябре Месси попал в список номинантов на "Золотой мяч". Форвард может завоевать трофей в девятый раз в своей карьере. Сейчас у Месси восемь таких призов, больше нет ни у кого.

На чемпионате мира - 2026 года Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу - 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий "Барселоны" Ферран Торрес.

До "Интера" Месси выступал за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону", с которой выиграл Лигу чемпионов четыре раза, а также трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.