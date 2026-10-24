В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО

В Низаминском районе Баку запах, распространяющийся из заведения общепита, вызвал недовольство местных жителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, речь идет о заведении под названием N1 Tantuni, расположенном на пересечении проспекта Гара Гараева и улицы Ширин Мирзаева по адресу проспект Гара Гараева, 34/67.

По словам жителей, резкий запах, возникающий во время приготовления еды, проникает в квартиры. Особенно сильные запахи масла и продуктов, как утверждают жильцы, распространяются при приготовлении кутабов, пирожков и шаурмы. Отсутствие системы вентиляции и вытяжки усугубляет ситуацию и доставляет серьезный дискомфорт.

Владелец заведения не согласился с претензиями жителей.

Однако после вмешательства соответствующих ведомств жалоба жильцов была удовлетворена. При этом учитывались соответствие строительства и деятельности объекта установленным нормам и требованиям, а также отсутствие системы вентиляции.

Деятельность заведения общепита приостановлена.

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