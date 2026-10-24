Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Уговорить блок "Армения" проголосовать за вынесение новой Конституции на референдум будет невозможно, заявила депутат парламента от кочаряновской фракции Агнесса Хамоян.

Реваншистка указала, что оппозиция всегда выступала против "алиевской" Конституции и заставить "Армению" изменить свое мнение Пашиняну не удастся. Соратница карабахского преступника была явно довольна тем, что у реваншистов имеется в руках такой козырь против мирных планов властей.

Действительно, объявить конституционный референдум, не имея достаточного для этого большинства, "Гражданский договор" не может. А изменение в Конституцию Армении является одним из условий азербайджанской стороны для подписания мирного договора. Если "миацум" не будет удален из Основного закона, мира не будет. Точнее, он будет, но не институализированный, не закрепленный на межгосударственном уровне, шаткий. Такой мир выражается лишь отсутствием войны. Этого очень мало для реальной стабильности и безопасности. И главное - этого мало для доверия со стороны Баку.

Армянская оппозиция думает, что, не подписав мир, Армения оставит за собой право на новую кампанию претензий, сможет диктовать условия, требовать каких-то уступок. Не внеся изменения в преамбулу Конституции, армяне, мол, покажут свою несгибаемость, а также сохранят инструмент шантажа. В случае ухода Пашиняна оппозиция сумеет аннулировать все подписанные им в рамках мирного процесса документы, исходя из их несоответствия Конституции. В том числе мирный договор с Азербайджаном. Это будет означать состояние войны, но реваншистов это не сильно заботит, так как они рассчитывают на внешнюю поддержку и сценарий начала 90-х.

Противостоя требованиям Баку, оппозиция оставляет без будущего саму Армению. Азербайджан прекрасно обходился без этого соседа тридцать лет и так же без проблем обойдется и дальше. Если армяне попробуют заново что-то замутить, сразу захлопнутся все форточки, которые Азербайджан им открыл в последние годы. Следует подчеркнуть, что форточки открылись не потому, что завершился конфликт, а потому, что действующее правительство выбрало правильную дорогу. Баку не был беспощаден, не стал унижать и топтать поверженного врага, ставить задевающие его достоинство условия, выдвигать требования, которые тот был неспособен выполнить. Всего этого не было сделано только по одной причине - Пашинян согласился на подписание мира и начал перевоспитывать свое общество. Азербайджану гораздо выгоднее иметь под боком нормального соседа, чем вечного врага, пусть даже изолированного и раздавленного.

Что будет, если мирный договор не будет подписан? Для Армении - ничего хорошего. Вышеуказанные форточки начнут захлопываться одна за другой. Свернутся экономические планы, коммуникации так и останутся закрытыми. Даже если будет построен TRIPP, Азербайджан не даст армянскому транзиту стать частью Среднего коридора. Никто не сможет указывать ему, по какому маршруту транзитировать груз - через Грузию или Армению. В свое время запад не поддержал проект Баку-Тбилиси-Карс, так как он обходил Армению, но Азербайджан дорогу построил. А сейчас строится и Аразский коридор, который, как полагают эксперты, может быть запущен раньше армянского транзита. Короче говоря, без долгосрочного мира и ликвидации всех угроз с армянской стороны, Армения потеряет шанс стать частью чего-то большого.

Реваншисты думают, что нынешняя международная позиция Армении сохранится? Нет, она не сохранится. То, что Армению как члена международного сообщества, наконец, "разглядели", вызвано только тем, что это позволил Азербайджан. Поддержка Ереваном мирных инициатив Баку, искренняя готовность к установлению нормальных добрососедских отношений и отказу от националистического безумия были записаны в плюс действующему правительству. Яркий пример - СОР17 в Ереване. Армения вышла из изоляции, но никто не сказал, что она не может быть туда возвращена.

Есть сказанное, слишком сложно, выразимся проще: если Президент Азербайджана искренне пожимает руку премьер-министру Армении, последний становится рукопожатным. Можно заметить, как изменилось отношение к Николу Пашиняну на международных площадках. Кочарян или Карапетян могут на это не рассчитывать. В случае каких-то негативных изменений в Армении, новые лидеры этой страны скатятся на ту же позицию, где находились. Карабахский преступник Кочарян на себе испытал, каково это, быть невидимкой, нерукопожатным лидером, и может поделиться опытом с Карапетяном. Называться президентом Армении недостаточно для того, чтобы тебя воспринимали всерьез.

В данном случае мы рассматриваем самый безобидный вариант будущего, ожидающего Армению при отсутствии добрососедства с Азербайджаном. В худшем же варианте, то есть при попытке военного реванша и даже просто возбуждении претензий на азербайджанские территории, Армении попросту не станет как государства. Пока реваншистские призывы звучат не на официальном уровне, у Армении остается шанс не потерять всего достигнутого. Но как только в соседней стране вспомнят, что провозгласили свою независимость, "воссоединившись" с чужими территориями, идиллия закончится.

Считая изменения в Конституцию уступкой Азербайджану, противники референдума только убеждают азербайджанскую сторону в необходимости еще большей настойчивости в этом вопросе. В нынешнем своем виде основы армянской государственности останутся постоянной угрозой миру и стабильности в регионе. Потому что в Декларации о независимости РА черным по белому совершенно открыто указано, что независимая государственность Армении провозглашена, "основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"". То есть в основе армянской государственности лежит "миацум", и этот факт нашел подтверждение в Конституции. Что означает, в свою очередь, следующее: без Карабаха Армении как государства не существует.

Преамбула должна быть изменена в интересах хотя бы самой Армении. Чтобы она перестала быть недогосударством.

Хотя в команде Пашиняна и высказывают несогласие с подходами Баку, на самом деле там прекрасно осознают ситуацию.

На днях на брифинге в правительстве Никол Пашинян сказал: "В скором времени мы опубликуем проект новой Конституции, начнем обсуждения, попытаемся уговорить коллег в оппозиции, что это очень важный и принципиальный вопрос. И это вопрос определения долговечности государства. Мы попытаемся, не получится - пойдем по другим сценариям, в том числе, можем провести внеочередные выборы".

Надо сказать, что у Пашиняна были возможности обойтись оппозиционную преграду. В прежнем парламенте "Гражданский договор" имел конституционное большинство и мог решить вопрос референдума, не спрашивая реваншистов. Эти возможности и время были растрачены на бессмысленные препирательства с Баку и попытки доказать, что тот не прав. Вместо того, чтобы тратить время Конституционного суда на вынесение несерьезных и не соответствующих действительности вердиктов о якобы отсутствии противоречий между Конституцией и мирным договором, следовало перейти к практическим мерам. И ежу понятно, что противоречия имеются, и потому заключение КС выглядит неубедительным и жалким.

Добиться изменений в Конституцию - это, пожалуй, самая сложная задача, возложенная на Никола Пашиняна. Посмотрим, какими будут успехи.