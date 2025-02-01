Что не так в армянской конституции?

Автор: Лейла Таривердиева

Опять про море...

В пятницу Никол Пашинян дал пресс-конференцию, в ходе которой снова наговорил массу чепухи, дав повод полоскать свое имя в СМИ и соцсетях. Он в сотый раз повторил нарративы, которые уже столько же раз опровергнуты и отправлены в утиль. Высказался, в том числе насчет армянской Конституции и прочих моментов, осложняющих Армении жизнь в регионе.

"Я уже говорил, ссылаясь на решение Конституционного суда, что де-юре подтверждено, что в нашей Конституции нет территориальных претензий к Азербайджану. С другой стороны, мы видим, что в Конституции Азербайджана есть территориальные претензии к нашей стране, но мы не ставим вопроса об изменении Конституции Азербайджана, потому что в согласованной части мирного договора есть статьи, которые в случае подписания и ратификации закрывают все эти вопросы", - заявил Пашинян.

Следуя очень странной логике, премьер-министр Армении попытался уверить, что как только будет подписан мирный договор, все проблемы моментально решатся. И самое смешное - после подписания договор будет отправлен в Конституционный суд для проверки его соответствия Конституции Армении... Интересно будет посмотреть на лица членов КС Армении, которым придется проверять соответствие признания территориальной целостности Азербайджана с токсичными моментами в Основном законе собственной страны. Всем понятно, что найти тут соответствие будет очень сложно.

Конечно же, признание территориальной целостности Азербайджана никак не может соответствовать Конституции, в преамбуле которой записано, что "армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков..." и так далее. Что это за фундаментальные принципы "свободолюбивых предков"? Чтобы узнать, открываем Декларацию о независимости РА, где черным по белому записано следующее: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... ПРОВОЗГЛАШАЕТ: Начало процесса утверждения независимой государственности".

Что тут может быть неясно? Армения провозгласила свою независимость, включив в свой состав территории Азербайджана. Процесс утверждения своей государственности она начала с грубого нарушения международного права. И эти нарушения закрепила в последующем и ее Конституция, основанная, еще раз повторим, на "фундаментальных принципах", провозглашенных Декларацией о независимости. Как не старайся, все равно получается замкнутый круг. Азербайджан предлагает его разорвать, но Никол Пашинян продолжает идти по кругу, каждый раз возвращаясь к одной и той же точке.

Премьер Армении делает вид, что не понимает места Конституции. Этот документ неслучайно называется Основным законом страны. Он стоит над всеми прочими законами, а также подписями Еревана под международными договорами. Не важно, что указано в тексте проекта мирного договора. Не будет иметь никакого значения и решение Конституционного суда РА, который ради Пашиняна найдет соответствие мирного договора с Азербайджаном Конституции Армении. Но что будет, когда в стране сменится власть, придет другой премьер-министр, по указке которого КС не станет закрывать глаза на несоответствие договора "фундаментальным принципам свободолюбивых предков". И что станет в этом случае? Мирный договор будет считаться недействительным.

Даже неудобно бесконечно повторять эти элементарные истины.

Конституционный суд Армении несколько месяцев назад по просьбе Пашиняна уже объявил, что Декларация о независимости - это пустой звук и никак на Конституцию не влияет. Даже школьнику понятно, что это полнейшая чепуха. И можно понять взрыв возмущения и националистической истерики, охватившей соседей после такого заключения КС. Более того, тот же самый КС в 2010 году заблаговременно принял решение о том, что никакие международные договора не могут находиться в противоречии с пунктами Декларации и, соответственно, преамбулой Конституции.

И несколько слов о "зеркальных" обвинениях в адрес Азербайджана. Скажем коротко: ссылка на наследие АДР не имеет никакого отношения к территориальному вопросу. Это вопрос политического наследования принципов государственности, заложенных первым на Востоке демократическим государством.

Азербайджан может помочь Армении разорвать порочный круг. Ей нужно только сказать "да".