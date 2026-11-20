Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление об утверждении классификации недвижимых памятников истории и культуры, находящихся под государственной охраной.

Как передает Day.Az, изменения коснулись перечней памятников мирового и государственного значения, а также уточнения местонахождения ряда исторических объектов.

В частности, в разделе археологических памятников мирового значения уточнено расположение Азыхской и Тагларской пещерных стоянок. Теперь Азыхская пещерная стоянка указана по адресу: Ходжавендский район, село Азых, вместо ранее обозначенного Физулинского района. Тагларская пещерная стоянка эпохи палеолита отнесена к селу Бёюк Таглар Ходжавендского района.

Кроме того, в перечень памятников государственного значения включены новые объекты.

Так, в раздел садово-парковых, монументальных и мемориальных памятников добавлены Губинский музей геноцида и символическое захоронение.

В список археологических памятников Астаринского района включен крепостной комплекс Алиша, расположенный в селе Алаша. Объект датируется периодом с IV века до нашей эры по XVI век нашей эры.

Также в перечень памятников государственного значения внесен мемориальный памятник - массовое захоронение 1918 года, расположенное в городе Губа на улице Наримана Нариманова.