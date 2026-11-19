В Брюсселе состоялось 24-е заседание Исполнительного комитета Пан-Европейского регионального совета (ПЕРС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие делегация Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Генеральный секретарь ПЕРС Эстер Линч проинформировала о деятельности организации в рамках повестки дня и приоритетах на предстоящий период.

На мероприятии были рассмотрены План действий ПЕРС на будущий год, подготовка к Генеральной ассамблее, отчеты комитетов по делам женщин и молодежи, финансовые вопросы. Кроме того, были обсуждены итоги опроса Международной конфедерации профсоюзов по социальному диалогу, повестка на 2027 год и ход подготовки к очередному Съезду.

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов представил информацию о проводимых в Азербайджане социально-экономических реформах, в том числе работе в сфере защиты трудовых прав. Он отметил, что международному сотрудничеству придается особое значение и на фоне новых вызовов обратил внимание на важность укрепления связей между профсоюзами стран, формирования совместных подходов и применения передового опыта. Подчеркивалась значимость учета в национальном законодательстве требований международных трудовых стандартов, в том числе конвенций Международной организации труда, повышения активности женщин и молодежи в деятельности профсоюзов, коллективных переговорах и принятии решений.

На заседании состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня и были приняты соответствующие решения.

В рамках визита предусмотрены встречи с генеральным секретарем ПЕРС и профсоюзными организациями ряда стран.