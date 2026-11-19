Число и мощность вспышек на Солнце вновь начали снижаться после неожиданного роста активности в течение последних двух суток. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Астрофизики отметили, что неожиданный рост вспышечной активности, который наблюдался в последние дни, "исчерпал все энергетические ресурсы и сейчас в отсутствие топлива медленно гаснет".

Уточняется, что за этот период было зарегистрировано две вспышки класса М, а также около 40 вспышек класса С.

Ученые добавляют, несмотря на увеличение вспышечной активности, значительного влияния на Землю зафиксировано не было. По данным Лаборатории, за последние двое суток на Солнце произошло несколько выбросов небольших облаков плазмы, однако все они прошли мимо планеты.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяются на классы A, B, C, M и X. Класс A0.0 равен мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С каждым следующим классом мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, чьи облака способны вызвать на Земле магнитные бури.