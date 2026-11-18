В связи с расширением деятельности компании BakuBus в ближайшее время возникнет необходимость нанять еще 800 водителей. В настоящее время в компании работают 3 700 водителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня исполнительный директор публичного юридического лица "Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг" (AZCON) Шахин Бабаев на мероприятии "Форум профессионального образования - 2026".

По его словам, деятельность BakuBus расширяется, в регионах строятся новые депо и развивается инфраструктура. Шахин Бабаев подчеркнул, что привлечение квалифицированных водителей имеет особое значение для обеспечения безопасности пассажиров.

Исполнительный директор AZCON также затронул потребность в кадрах в авиационной отрасли. Он отметил, что авиапарк AZAL расширяется в соответствии со стратегией компании, и одной из главных задач является увеличение числа местных пилотов.

Шахин Бабаев добавил, что на фоне развития цифровизации и расширения применения решений на основе искусственного интеллекта холдинг ожидает роста спроса на специалистов в области инженерии данных, информационных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта.