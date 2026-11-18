Причиной масштабного сбоя в работе сервисов и приложений Apple стало неудачное обновление внутренних систем компании, а не кибератака.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Apple.

В компании сообщили, что после внутреннего обновления в работе ряда сервисов возникли технические неполадки. По данным Apple, работа многих из них уже восстановлена, однако специалисты продолжают принимать меры для устранения оставшихся проблем в кратчайшие сроки.

При этом в компании особо подчеркнули, что произошедшие сбои не связаны с кибератакой.

Напомним, 17 ноября пользователи из разных стран сообщили о перебоях в работе сервисов и приложений Apple. В частности, проблемы затронули Apple Pay и iCloud.