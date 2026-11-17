На пункте пропуска "Самур" Государственной пограничной службы Азербайджана выявлены два грузовых автомобиля с поддельными сопроводительными документами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу, в ходе усиления пограничного контроля и мероприятий по выявлению и пресечению незаконной деятельности были досмотрены грузовики марок Mercedes и Renault, следовавшие из Азербайджана в Россию.

При проверке в автомобиле Mercedes обнаружили 9 тонн 200 килограммов автомобильных запчастей, а в грузовике Renault - 14 тонн 445 килограммов аналогичной продукции.

Проверка документов на грузы показала, что сопроводительные бумаги были подделаны путем изменения страны назначения. Водители обоих транспортных средств задержаны.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.