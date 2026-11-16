https://news.day.az/hitech/1874634.html

В этой стране заблокировали Telegram

Власти Иордании приняли решение заблокировать мессенджер Telegram на территории страны из соображений национальной безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, о введении соответствующих ограничений было объявлено 16 ноября. Другие подробности принятого решения пока не приводятся.