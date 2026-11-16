https://news.day.az/hitech/1874634.html В этой стране заблокировали Telegram Власти Иордании приняли решение заблокировать мессенджер Telegram на территории страны из соображений национальной безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, о введении соответствующих ограничений было объявлено 16 ноября. Другие подробности принятого решения пока не приводятся.
В этой стране заблокировали Telegram
Власти Иордании приняли решение заблокировать мессенджер Telegram на территории страны из соображений национальной безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, о введении соответствующих ограничений было объявлено 16 ноября.
Другие подробности принятого решения пока не приводятся.
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