https://news.day.az/world/1874515.html США впервые разместили истребители F-15EX на своей авиабазе в Японии На авиабазе ВВС США Кадена, расположенной на японском острове Окинава, разместили модернизированные истребители F-15EX. Как передает Day.Az со ссылкой на Общественное телевидение Японии, эти самолеты впервые размещены на военной базе за пределами Соединенных Штатов.
США впервые разместили истребители F-15EX на своей авиабазе в Японии
На авиабазе ВВС США Кадена, расположенной на японском острове Окинава, разместили модернизированные истребители F-15EX.
Как передает Day.Az со ссылкой на Общественное телевидение Японии, эти самолеты впервые размещены на военной базе за пределами Соединенных Штатов.
В ближайшие несколько лет на Окинаве планируется дислоцировать в общей сложности 36 таких истребителей.
F-15EX относится к истребителям четвертого поколения и способен нести полезную нагрузку массой до 13,3 тонны. По этому показателю он превосходит некоторые бомбардировщики.
Грузоподъемность F-15EX примерно вдвое выше, чем у устаревших истребителей F-15, которые в настоящее время размещены на территории Японии.
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