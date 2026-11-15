США впервые разместили истребители F-15EX на своей авиабазе в Японии

На авиабазе ВВС США Кадена, расположенной на японском острове Окинава, разместили модернизированные истребители F-15EX.

Как передает Day.Az со ссылкой на Общественное телевидение Японии, эти самолеты впервые размещены на военной базе за пределами Соединенных Штатов.

В ближайшие несколько лет на Окинаве планируется дислоцировать в общей сложности 36 таких истребителей.

F-15EX относится к истребителям четвертого поколения и способен нести полезную нагрузку массой до 13,3 тонны. По этому показателю он превосходит некоторые бомбардировщики.

Грузоподъемность F-15EX примерно вдвое выше, чем у устаревших истребителей F-15, которые в настоящее время размещены на территории Японии.